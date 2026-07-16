Bloomberg: Китай, ймовірно, уперше за понад рік прийняв танкер з американським зрідженим газом

Новини

Getty Images / «Бабель»

Американський танкер зі зрідженим природним газом прибув до китайського термінала. Це може означати, що Китай прийняв першу партію американського LNG після запровадження мит понад рік тому.

Про це пише Bloomberg.

За даними сервісу, який відстежує судна, газовоз Al Fat’h, який у червні завантажився на заводі Venture Global Plaquemines у штаті Луїзіана, 16 липня пришвартувався в порту Янпу на півдні Китаю.

Якщо вантаж розвантажать у порту, це буде першим постачанням американського LNG до Китаю після загострення торговельної напруженості між країнами в лютому 2025 року, уточнює Bloomberg.

Мита Трампа проти Китаю

У лютому 2025 року Трамп увів мита на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю на тлі «загрози, яка походить від нелегальних мігрантів і наркотиків». Для Китаю мита становили 10%. Останньої миті Трамп відклав мита проти Канади та Мексики, але мита проти китайських товарів набули чинності.

У відповідь Китай оголосив введення мит проти американських товарів — 15% на американські вугілля і скраплений газ і 10% на нафту і сільськогосподарську техніку зі США.

2 квітня 2025 року президент США оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій. Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діяла базова ставка у 10%.

У середині квітня 2025 року Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Уряди США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. У серпні 2025 року країни відклали введення цих нових митних тарифів ще на 90 днів.

14 травня Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися у Пекіні вперше з 2025 року. Після цього, у червні, Китай оголосив про санкції стосовно низки американських компаній, які працюють у сфері оборони, аерокосмічної промисловості та видобутку ресурсів. Перед цим вони бачилися в жовтні 2025 року на полях міжнародного саміту в Південній Кореї, де домовилися про торговельну угоду.