США стягуватимуть 20% від вартості вантажів, що проходитимуть Ормузькою протокою, і відновлюють блокаду іранських суден

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США стягуватимуть 20% від вартості вантажів, які проходитимуть через Ормузьку протоку, і відновлюють блокаду іранських суден та їхніх клієнтів.

Про це президент Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, ці кошти мають покрити витрати США на охорону протоки від іранських ударів, а реалізація плану розпочнеться негайно. Водночас США відновлюють блокаду іранських суден та їхніх клієнтів. Усі інші, як заявляє Трамп, матимуть «справедливий та відкритий» доступ до протоки.

«Відтепер США називатимуться «Охоронцями Ормузької протоки», але заради справедливості отримуватимуть компенсацію», — пише Трамп.

Напередодні Трамп заявляв, що США можуть взяти під контроль Ормузьку протоку та повинні отримувати оплату за її охорону, адже «інші країни дуже багаті» та підтримують Вашингтон.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

Американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя та меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.

Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей та готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.

12 липня США знову — вже втретє за тиждень — атакували Іран у відповідь на атаку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на судно в Ормузькій протоці. Іран тоді заявив, що Ормузька протока знову закрита.