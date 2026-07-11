Axios: У США вимагають, щоб Іран публічно заявив, що Ормузька протока відкрита
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від Ірану, щоб він публічно заявив, що Ормузька протока відкрита. Також Тегеран має пообіцяти не бити по суднах.
Про це пише Axios з посиланням на американських чиновників.
За їхніми даними, це передали Ірану через посередників та напряму. Американські чиновники вважають, що саме Іран порушив меморандум про взаєморозуміння, що викликає сумніви щодо готовності Тегерану до укладання ядерної угоди.
Інший представник американської адміністрації сказав, що якщо Іран не вийде із заявою в суботу, то будуть суворі наслідки.
Напередодні Трамп заявив, що США погодилися продовжити мирні переговори з Іраном, але перемирʼя закінчилося.
- 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.
- Тоді Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Проте американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя та меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.
- Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей і готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.