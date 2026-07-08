ДБР хоче обʼєднати в одне розслідування всі справи щодо полку «Скеля», про катування і смерті в якому писав «Бабель»

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Державне бюро розслідувань планує звернутися до Офісу генпрокурора з пропозицією обʼєднати всі кримінальні провадження, повʼязані з діяльністю 425 окремого штурмового полку «Скеля», в одне комплексне розслідування.

Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

За його словами, після публікації розслідування «Бабеля» про смерті й катування у «Скелі» слідчі розслідують кілька окремих кримінальних проваджень, які стосуються різних епізодів, повʼязаних із полком.

Зокрема, у територіальному управлінні ДБР у Полтаві зараз є пʼять кримінальних проваджень, відкритих упродовж 2025 — початку 2026 року. Ще одне провадження щодо «Скелі» Головне слідче управління ДБР зареєструвало після публікації розслідування «Бабеля».

Обʼєднання кримінальних проваджень, які є у Полтаві, з тим, яке розслідує Центральний апарат ДБР, на думку Сухачова, допоможе провести всебічне і повне розслідування. Розслідуванням далі займатиметься спільна слідча група з працівників центрального апарату та територіального управління ДБР.

Директор Держбюро розслідувань також повідомив, що після обʼєднання справ слідчі перевірять усі наведені факти небойових смертей і дадуть правову оцінку діям кожного командира підрозділу. Окрім цього, ДБР перевірить, як військово-лікарські комісії визнавали придатними до служби окремих військовослужбовців, зокрема чи були належним чином зафіксовані медичні діагнози.

Також у бюро підтвердили, що відкрили кримінальне провадження через публічні погрози журналістці «Бабеля» від військовослужбовця «Скелі» Миколи «Киянина» Хархана. За словами Сухачова, правоохоронці перевірять усі обставини, оскільки «тиск і погрози журналістам є неприпустимими».

Сухачов повідомив, що ДБР розслідує ще кілька кримінальних проваджень щодо можливих катувань в інших підрозділах Сил оборони України. За його словами, головне завдання — не лише розслідувати такі випадки, але й запобігти їх повторенню через взаємодію з командуванням і впровадження превентивних заходів.

«Паралельно ми намагаємося комунікувати з командуванням і там, де це можливо, рекомендуємо їм вживати певних превентивних заходів: застосовувати дисциплінарну практику, ініціювати кадрові зміни, ротації», — зазначив Сухачов.

Що відбувається у «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими «Бабелем». У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.

7 липня «Бабель» виявив ще сім смертей мобілізованих під час навчань у «Скелі». Шість з них, як і попередні 25, сталися впродовж пів року — з кінця осені 2025 по весну 2026 року. Один — влітку минулого року. Більшість мобілізованих померли, пробувши в полку менше за місяць. Загалом з кінця осені минулого року по весну 2026-го редакція зафіксувала 31 випадок смерті.

Директор ДБР Олексій Сухачов заявляв, що до матеріалу «Бабеля» Держбюро розслідувань не отримувало інформації про можливі катування в «Скелі» ані від командування, ані від інших служб.