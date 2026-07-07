Оператор «Північних потоків» програв суд про компенсацію за вибухи на €580 мільйонів

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Getty Images / «Бабель»

Компанія Nord Stream програла позов на €580 мільйонів проти групи страховиків на чолі з Lloyd’s of London у справі про вибухи, які зруйнували російські газопроводи «Північні потоки». Суддя постановила, що страховики не зобовʼязані покривати ці збитки.

Про це пише Financial Times.

Високий суд Лондону вирішив, що до страхових полісів застосовується виняток щодо воєнних дій. Це дозволяє страховикам уникнути однієї з найбільших в історії страхових виплат за пошкодження інфраструктури.

Під час судового процесу серед можливих винуватців вибухів у Балтійському морі у 2022 році називали Росію, Україну та США. Водночас суддя Клер Моулдер не встановила, хто саме відповідальний.

Однак це рішення означає, що західним страховим компаніям не доведеться виплачувати величезну компенсацію компанії, контрольний пакет якої належить «Газпрому».

У 96-сторінковому рішенні, ухваленому після шеститижневого судового розгляду цього року, Моулдер зазначила, що аби визначити відповідальність страховиків їй не потрібно встановлювати, хто саме організував вибухи.

Розглянувши всі правдоподібні сценарії, суддя дійшла висновку, що війна між Росією та Україною в будь-якому випадку була «суттєвою» причиною подій, а тому виняток щодо воєнних дій має застосовуватися.

Це рішення стало перемогою для групи страховиків, зокрема Lloyd’s і Arch. Вони стверджували, що вибухи стали наслідком війни або були санкціоновані державою, а отже не підпадають під страхове покриття.

Адвокати Nord Stream наполягали, що виняток щодо воєнних дій не повинен застосовуватися, оскільки війна була лише тлом, а не безпосередньою причиною вибухів. Також юристи компанії припускали, що диверсію могли здійснити недержавні диверсанти. Проте Моулдер зазначила, що навіть у такому разі їхні мотиви були б зумовлені війною.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. У листопаді Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували. Пізніше адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук повідомив «Бабелю», що в німецькій тюрмі до українця ставляться гірше, ніж в італійській.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

2 липня Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала текст обвинувачень, висунутих Кузнєцову. Вони стосуються таких статей: співучасть у воєнному злочині — нападі на цивільні обʼєкти; організація вибуху із застосуванням вибухових речовин; знищення споруд; перешкоджання роботі підприємств, що забезпечують суспільні потреби.

Водночас польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують Журавльову, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України».