Російських і білоруських спортсменів допустили до міжнародних змагань з фігурного катання — у статусі «нейтральних»
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Для російських і білоруських фігуристів скасували заборону на участь у міжнародних командних змаганнях сезону 2026—2027. Вони виступатимуть у статусі «нейтральних» спортсменів.
Про це йдеться в заяві Міжнародного союзу ковзанярів (ISU)
Рада ISU врахувала рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, опубліковані у грудні 2025 року та травні 2026 року, а також взяла до уваги «зміни в олімпійському русі та різні підходи інших міжнародних спортивних федерацій».
Там також врахували досвід участі нейтральних спортсменів у зимових Олімпійських іграх, які «пройшли без будь-яких пов’язаних з цим інцидентів». У Міжнародному союзі ковзанярів додали, що час від часу переглядатимуть умови на їхніх заходах й за потреби повторно запроваджуватимуть або посилюватимуть обмеження.
- 28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в «нейтральному» статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну. На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальих видах спорту. На зимовій Олімпіаді цього року виступали 13 «нейтральних» росіян.
- У січні 2026 року Всесвітня федерація тхеквондо дозволила спортсменам із РФ і Білорусі виступати під їхніми прапорами, а у квітні до рішення приєдналась і Міжнародна федерація водних видів спорту. До цього рішення приєднались Міжнародна федерація боротьби, Європейська федерація гімнастики, Міжнародна федерація фехтування та Міжнародна федерація важкої атлетики.
- 7 травня 2026 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з білоруських спортсменів — тобто повернути їх з білоруськими прапором і гімном.
Автор: Христина Піцуряк