Іран атакував Бахрейн і Кувейт після ударів США та пригрозив зірвати переговори про мир
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Іран атакував Бахрейн і Кувейт після ударів США та пригрозив зірвати переговори про завершення війни.
Про це пише Associated Press.
Військові Кувейту повідомили, що сили ППО перехопили дві балістичні ракети та безпілотники. Постраждалих і руйнувань не зафіксували. У Бахрейні ж внаслідок удару пошкоджено житловий будинок поблизу міжнародного аеропорту, загиблих немає.
У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що ціллю була авіабаза «Аль-Асад» у Кувейті, та попередили, що подальші удари США призведуть до «повного припинення» переговорів про мир.
Американські військові 26 червня вдарили по військових обʼєктах Ірану після атаки на комерційний танкер Kiku, що йшов Ормузькою протокою. Президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати силу проти Ірану в разі повторного порушення режиму тиші.
- Ормузька протока залишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Її відкрили минулого тижня після того, як сторони домовилися припинити бойові дії на 60 днів. США, зі свого боку, зняли морську блокаду іранських портів. На тлі цього ціна на нафту опустилася до найнижчого рівня від березня — $73 за барель.
- Вже 22 червня, після переговорів у Швейцарії, Іран і США узгодили дорожню карту, яка має призвести до фінальної угоди протягом 60 днів. Того ж дня Сполучені Штати тимчасово зняли санкції на виробництво, поставки та продаж іранської нафти.