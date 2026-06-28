Іран атакував Бахрейн і Кувейт після ударів США та пригрозив зірвати переговори про мир

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Іран атакував Бахрейн і Кувейт після ударів США та пригрозив зірвати переговори про завершення війни.

Про це пише Associated Press.

Військові Кувейту повідомили, що сили ППО перехопили дві балістичні ракети та безпілотники. Постраждалих і руйнувань не зафіксували. У Бахрейні ж внаслідок удару пошкоджено житловий будинок поблизу міжнародного аеропорту, загиблих немає.

У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що ціллю була авіабаза «Аль-Асад» у Кувейті, та попередили, що подальші удари США призведуть до «повного припинення» переговорів про мир.

Американські військові 26 червня вдарили по військових обʼєктах Ірану після атаки на комерційний танкер Kiku, що йшов Ормузькою протокою. Президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати силу проти Ірану в разі повторного порушення режиму тиші.