«Схеми»: За Галущенка, який фігурує у справі «Мідас», внесли 105 млн грн застави

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За ексміністра енергетики Германа Галущенка, який фігурує у справі «Мідас», внесли 105 млн грн застави. У червні суд зменшив йому заставу з 200 млн грн до 150 млн грн.

Про це повідомили журналісти «Схем».

Журналісти дізнались, хто вніс кошти:

54 млн грн (це найбільша сума) внесла компанія «Тетрас Оптіма», яка торгує деревиною. Власниця компанії — Тетяна Ліннікова. У річному звіті за 2023 рік чистий прибуток компанії сягнув 35,6 тис. грн.

46 млн грн внесла компанія «Гіран Констракт», яка займається залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням. Керівницею є Олена Сідун. Розмір статутного капіталу компанії станом на жовтень 2024 року становив 5 тис. грн.

5 млн грн виділила харківська компанія «Скайт Рітейл», яка також займається оптовою торгівлею деревиною. У 2023 році у фінзвіті керівник компанії Дмитро Островський (у червні 2025 року фірма змінила власника на харків’янку Тетяну Степних) заявив, що у підприємства нульовий дохід, а капітал — 200 тис. грн.

Також 12 червня суд продовжив арешт Галущенка ще на два місяці — до 10 серпня.

Що відомо про справу «Мідас»

За даними НАБУ, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча і Цукермана, у справі фігурують:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці.