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«Схеми»: За Галущенка, який фігурує у справі «Мідас», внесли 105 млн грн застави

Автор:
Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»

За ексміністра енергетики Германа Галущенка, який фігурує у справі «Мідас», внесли 105 млн грн застави. У червні суд зменшив йому заставу з 200 млн грн до 150 млн грн.

Про це повідомили журналісти «Схем».

Журналісти дізнались, хто вніс кошти:

Також 12 червня суд продовжив арешт Галущенка ще на два місяці — до 10 серпня.

Що відомо про справу «Мідас»

За даними НАБУ, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча і Цукермана, у справі фігурують:

НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці.