У США заявили, що Іран атакував судно в Ормузькій протоці. Це перша подібна атака, відколи сторони підписали меморандум
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Getty Images
Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) 25 червня атакував безпілотником цивільне торгове судно під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці.
Про це заявив американський посадовець CBS News.
За даними Центру морських торговельних операцій Великої Британії, яка відстежує морський рух у регіоні, невідомий дрон влучив у правий борт контейнеровоза біля узбережжя Дахіта, що в Омані. Судно пошкоджене, чи постраждали люди — наразі невідомо.
Після цього Міжнародна морська організація при ООН (IMO) призупинила заплановану евакуацію сотень суден, які застрягли в Перській затоці. Генеральний секретар IMO Арсеніо Домінгес пояснив, що це потрібно для перевірки гарантій безпеки.
Це перша відома атака на судно в Ормузькій протоці після 18 червня — тоді США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає припинення бойових дій на всіх фронтах на 60 днів і початок переговорів про повне завершення війни.
Іран не взяв на себе відповідальності за цю атаку. Але перед цим КВІР заявляв, що гарантуватиме безпечний прохід Ормузькою протокою лише тим суднам, що рухаються маршрутами, затвердженими Іраном.
- Ормузька протока залишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Її відкрили минулого тижня після того, як сторони домовилися припинити бойові дії на 60 днів. США, зі свого боку, зняли морську блокаду іранських портів. На тлі цього ціна на нафту опустилася до найнижчого рівня від березня — $73 за барель.
- Вже 22 червня, після переговорів у Швейцарії, Іран і США узгодили дорожню карту, яка має призвести до фінальної угоди протягом 60 днів. Того ж дня Сполучені Штати тимчасово зняли санкції на виробництво, поставки та продаж іранської нафти.