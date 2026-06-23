В уряді Польщі пояснили, чому Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України в Гданську

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Instytut Pamięci Narodowej

У польському уряді пояснили, що президента країни Кароля Навроцького не запросили на конференцію з відновлення України (URC-2026) через «формат заходу». Конференція відбудеться 25—26 червня в Гданську.

Про це в ефірі Polsat News сказав речник уряду Польщі Адам Шлапка.

За словами Шлапки, формат конференції такий, що її готують і організовують органи виконавчої влади, які відповідають за економічну, зовнішню та внутрішню політики держави. Шлапка також вважає, що критика з боку представників канцелярії Навроцького є «грою». Він пояснив, що під час аналогічних заходів у Німеччині та Італії президенти цих країн не брали в них участі.

«Можливо, пан Рафал Лешкевич (речник польського президента) не знає, як виглядають різні формати зустрічей. Марцін Пшидач (голова Бюро міжнародної політики президента Польщі), безперечно, це чудово знає, тож коли він ставить це під сумнів, видно, що це гра», — зазначили в уряді країни.

23 червня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що очолить українську делегацію на конференції в Гданську. Хоча очікувалося, що на ній буде президент Володимир Зеленський.

Конференція з відновлення України має пройти в Гданську 25—26 червня. Це вже четверта щорічна конференція: минулі були в Лондоні, Берліні і Римі. Мета заходу — посилити міжнародну підтримку відбудови України та залучити нові інвестиції.

Конфлікт навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, а з ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

Віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак 2 червня закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Після цього від ордена відмовились президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Від своїх інших польських нагород відмовились керівник ОП Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та експремʼєр Володимир Гройсман.

Авторка: Христина Піцуряк