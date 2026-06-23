Українську делегацію на конференції в Гданську очолить Свириденко. Очікувалось, що на ній буде Зеленський

Новини

Юлія Свириденко/Facebook

Українську делегацію на конференції в Гданську з відбудови України очолить премʼєрка Юлія Свириденко.

Про це Свириденко написала у телеграмі.

Премʼєрка розповіла, що до складу делегації увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни, урядовці й парламентарі.

Очікувалося, що участь візьме і президент Володимир Зеленський. Однак після скандалу з перейменуванням підрозділу ССО на честь героїв УПА та позбавленням через це Зеленського польського ордена його участь була під питанням.

Президент Польщі Кароль Навроцький ще раніше відмовився приїжджати на конференцію, пише польське TVN24. Також у Варшаві стверджують, що українська сторона відмовилась від окремої зустрічі Зеленського з Навроцьким.

Напередодні Володимир Зеленський в інтерв’ю ТСН розповів, що пропонував Навроцькому зустрітися і провести конференцію, а той заявив, що «Україні не місце у Європі, бо це погано для польського фермера».

Конференція з відновлення України має пройти у Гданську 25—26 червня. Її мета — посилити міжнародну підтримку відбудови України та залучити нові інвестиції.

Скандал навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, а з ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року поряд із прапорами Польщі та ЄС.

Віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак 2 червня закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Після цього від ордена відмовились президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Від своїх інших польських нагород відмовились керівник ОП Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та експремʼєр Володимир Гройсман.