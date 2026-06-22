«Президент Зеленський помиляється». Навроцький заявив, що рішення позбавити Зеленського ордена не стосується внутрішньої політики

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Instytut Pamięci Narodowej

21 червня президент Володимир Зеленський дав інтервʼю ТСН, у якому заявив, що рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити його ордена Білого Орла стосується внутрішніх питань Польщі. Навроцький тисне на премʼєра Дональд Туска, бо хоче здобути популярність для своєї партії «Право і справедливість» перед виборами наступного року.

Журналісти PolsatNews попросили у Навроцького коментаря щодо слів Зеленського.

«Володимире, шановний пане президенте, суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки шкоди українські націоналісти завдали полякам та польським дітям. Президент Зеленський помиляється, дякую», — заявив Навроцький.

За його словами, суперечка стосується суто історичних питань і того факту, що в Польщі «не приймають червоно-чорний прапор Бандери».

Конфлікт навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, а з ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

Віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак 2 червня закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Після цього від ордена відмовились президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Від своїх інших польських нагород відмовились керівник ОП Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та експремʼєр Володимир Гройсман.