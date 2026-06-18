Уряд обмежив азартні ігри для військових. Як працюватиме механізм

Новини

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про обмеження доступу військових до азартних ігор.

Про це повідомили в державному агентстві PlayCity.

Коли гравець проходитиме авторизацію, електронна система робитиме запити у реєстр людей, яким обмежено доступ до азартних ігор і реєстр військових. Якщо імʼя знайдуть в якомусь з реєстрів — доступ до ігор заблокують.

Адміністратори азартних ігор не бачитимуть причин відмови, а отже статус військовослужбовця розкритий не буде. Наразі триває технічна розробка механізму перевірки.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів, зокрема в інтернеті, залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. Зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, яка за кілька годин зібрала необхідні для її розгляду голоси.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні того ж року Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор.

25 березня 2025 року уряд вирішив ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), а її повноваження передали державному агентству PlayCity.

У березні 2026 року Мінцифри представило законопроєкти, які пропонують заборонити офлайн-букмекерів і змінити податок на виграші. Організаторів хочуть зобовʼязати відстежувати ознаки залежності у гравців, а самим користувачам дозволити встановлювати ліміти.