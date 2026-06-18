Ексголова ОАСК Павло Вовк не зміг поновитися на посаді

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Юлія Вебер / «Бабель»

Колишній голова нині вже ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк не зміг поновитися на посаді.

Остаточне рішення ухвалила Велика палата Вищого антикорупційного суду.

Суд залишив без змін рішення Вищої ради правосуддя (ВРП), яка звільнила Вовка.

Захист Вовка просив зупинити розгляд справи. Зокрема, адвокатка Валерія Лутковська наполягла, що за законом члени дисциплінарної палати ВРП, які ухвалювали певне рішення, не повинні брати участі в пленарному засіданні, де це рішення переглядається. Однак ВРП у своєму регламенті уточнила це правило і вирішила, що не можуть брати участь лише ті члени дисциплінарної палати, які безпосередньо розглядали саме те рішення, яке оскаржується.

У ВРП звинувачення відкинули і запевнили, що це уточнення не порушує регламенту і лише уточнює закон, опираючись на попередні рішення ВС.

Також Лутковська заявила, що трирічний строк притягнення до відповідальності уже минув. Пізніше, за словами адвокатки, Вища рада правосуддя застосувала нову редакцію закону «заднім числом», що змінило правило підрахунку строків.

У ВРП відповіли, що всі процедурні претензії захисту вже не раз оцінювала Велика палата Верховного суду. Там наголосили: захист неправильно рахує строки й плутає «дисциплінарну справу» з «дисциплінарним провадженням». Представник ВРП наполягав, що все вклалося в трирічний строк.

Зрештою, суд став на бік ВРП і відмовився відкладати розгляд справи.

Справа Павла Вовка

Павло Вовк очолював ОАСК понад 10 років. Ще у 2019 році прокуратура та НАБУ почали розслідування про втручання суду в роботу державних органів. Прокуратура тоді казала, що керівництво ОАСК пливало на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, депутатів Верховної Ради, працівників Державного бюро розслідувань, суддів Конституційного суду (у справах про скасування відповідальності за незаконне збагачення та у справі про люстрацію) і членів Центральної виборчої комісії.

У 2020 році НАБУ повідомило Павлу Вовку та ще кільком суддям підозру в спробі узурпувати судову владу в країні та ухваленні замовних рішень на користь політичних еліт і бізнесменів. Як доказ слідство опублікувало записи розмов суддів ОАСК.

9 грудні США ввели санкції проти Вовка та двох його найближчих родичів — «через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси».

У 2022 році Рада ліквідувала ОАСК, а в березні 2025 року Вовка звільнили з посади за дисциплінарний проступок.