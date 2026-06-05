США ввели санкції проти президента Куби Мігеля Діас-Канеля

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Сполучені Штати ввели економічні санкції проти президента Куби Мігеля Діас-Канеля та його оточення.

Про це пише The Guardian.

Також під санкції потрапили син та онук колишнього президента Рауля Кастро, дружина і пасинок президента Куби, Міністерство революційних збройних сил Куби, Кубинський інститут дружби з народами та Комітети захисту революції.

Держсекретар США Марко Рубіо додав, що всі, хто матиме фінансові відносини з цими установами, теж будуть під ризиком санкцій.

«Іноземні банки та інші компанії, які надають послуги цим організаціям, повинні заморозити цю діяльність», — додав Рубіо.

Нещодавно Мінʼюст США оприлюднив звинувачення проти колишнього президента Рауля Кастро та ще пʼятьох кубинців. Звинувачення стосуються інциденту 1996 року, коли кубинські військові збили літаки під час гуманітарної місії у Флоридській протоці.

Що відбувається між Кубою і США

Наприкінці січня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу та пригрозив митами країнам, які постачають їй нафту. Він звинуватив Гавану у співпраці з Росією, Китаєм та Іраном, а також у порушеннях прав людини й підтримці антиамериканських сил.

У відповідь кубинська влада заявила, що саме США становлять загрозу для острова. На тлі американських обмежень Куба зіткнулася з гострою паливною кризою та масштабними блекаутами, що спричинило перебої в роботі транспорту, лікарень і шкіл та протести населення.

У березні Трамп заявив, що кубинський уряд «скоро впаде», і висловив бажання укласти з ним угоду. Після американських мит основні постачальники нафти — Мексика та Венесуела — фактично припинили поставки на острів. Згодом Росія відправила Кубі танкери з нафтою та газом. Трамп тоді заявив, що не бачить в цьому проблеми.

У квітні делегація Держдепу США вперше за багато років відвідала Кубу для переговорів про можливі політичні та економічні реформи. А вже у травні через нестачу дизелю та мазуту в Гавані спалахнули нові протести.