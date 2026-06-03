Розслідування: Колишній премʼєр Угорщини Орбан замовив викрадення українських інкасаторів Ощадбанку

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Колишній премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан замовив викрадення українських інкасаторів Ощадбанку, яке сталося 5 березня.

Про це йдеться в розслідуванні угорського видання Telex.

Напад на інкасаторські авто українського Ощадбанку не мав жодних юридичних підстав і був політично спланований заздалегідь, зʼясували журналісти-розслідувачі.

Управління захисту Конституції Угорщини підтвердило Telex, що наказ про дату рейду надійшов безпосередньо від Кабінету премʼєр-міністра на початку березня. Орбана особисто інформували про перебіг операції в день рейду.

Також уряд, за інформацією від джерел, цим інцидентом натякав, що гроші, які перевозили українські інкасатори, мали сумнівне походження та з них фінансуються опозиційні сили.

За даними джерел, Орбан замовив цю силову акцію як «відповідь» Україні на зупинку транзиту нафти нафтопроводом «Дружба», який був пошкоджений через російський удар. Тоді угорський премʼєр був переконаний, що Київ зупинив транзит нафти з політичних причин, а не через ремонт.

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Уночі 6 березня Ощадбанк повідомив, що сімох його інкасаторів і дві інкасаторські машини затримали в Угорщині. Автомобілі прямували регулярним маршрутом між Україною та Австрією. Угорщина заявила, що затримала українських інкасаторів за підозрою у відмиванні грошей. Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, сказав, що «постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії».

В Ощадбанку у відповідь пояснили, що з початку повномасштабного вторгнення всі перевезення валюти та банківських металів відбуваються тільки наземним шляхом. Такі рейси інкасаторські машини Ощадбанку виконують щотижня і мають ліцензію на міжнародні перевезення від Держслужби з безпеки на транспорті.

Усі затримані в Угорщині інкасатори мають великий досвід роботи — від 3 до 21 року. Цінності в автівках належать державному банку і перевозилися з Австрії, щоб поповнити готівковий ринок України. Згодом Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та їхнього службового авто.

Увечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували, вони повернулись в Україну. У МЗС розповіли, що чоловіків 28 годин тримали в кайданках і перевозили із завʼязаними очима. Одному з них стало зле, він знепритомнів. The Guardian з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах писало, що угорські агенти антитерористичної поліції зробили примусову інʼєкцію одному з інкасаторів Ощадбанку. На думку України, це був релаксант, призначений робити людину більш балакучою на допитах.

10 березня уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову після затримання $40 мільйонів і €35 мільйонів готівкою та дев’яти кілограмових золотих зливків Ощадбанку. Національна податкова і митна служба країни збиралась зберігати їх, поки не завершиться слідство.

8 квітня Національна податкова та митна адміністрація Угорщини повідомила про нові «докази» у справі Ощадбанку й опублікувала відео з українськими інкасаторами. Угорщина заявляла, що на відео колишній генерал-майор СБУ підроблює документи в туалеті АЗС, а інші інкасатори обговорюють «корупційні гроші». Також угорська сторона заявляла, що інкасатори перевозили гроші, які не були в обігу: Будапешт повʼязує їх з кількома банками та фінустановами Польщі та Гібралтару.

В Ощадбанку підтвердили: гроші нові, нещодавно надруковані й не були в обігу. Банк наголошує, що це повністю відповідає його законній діяльності.

Що стосується відео, то його, найімовірніше, Угорщина знайшла в телефоні одного з інкасаторів. При публікації на відео наклали субтитри угорською з фразами, яких інкасатори не промовляють. Коли один з інкасаторів каже: «Видно, що ви робите», субтитри перекладають його слова як «видно корупційні гроші».

Саме відео датоване ще березнем минулого року, його зняли біля Відня. Під час тієї поїздки в автівці інкасаторів зламався інвертор, тож вони пішли друкувати необхідні документи на парковці, де була електрика. Саме процес підписання цих документів і зняли на відео.

Після виборів і зміни уряду країни 6 травня Угорщина повернула гроші Ощадбанку. Мова про $40 мільйонів, €35 мільйонів і 9 кілограмів золота.

Вже 18 травня в Угорщині скасували попередні рішення про депортацію та трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони для сімох працівників Ощадбанку, яких незаконно затримали в березні.