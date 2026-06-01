Ексзаступник міністра інфраструктури отримав нову підозру в справі про корупцію
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Колишньому заступникові міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили про нову підозру у справі про корупцію на закупівлі критичного обладнання.
Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Правоохоронці не називають імені посадовця, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Василя Лозинського.
За даними слідства, влітку 2022 року Кабмін виділив гроші на обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання взимку на тлі руйнування об’єктів критичної інфраструктури.
Посадовець схилив заступника директора держпідприємства укласти угоду на поставку обладнання за ціною, що перевищувала ринкову на 30%, кажуть в НАБУ. За це гарантував йому посаду директора.
Дії ексзаступника міністра кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України (підбурення до зловживання владою), дії директора державного підприємства — за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою).
- 21 січня 2023 року Василя Лозинського затримали — його підозрюють у хабарі на $400 тисяч на закупівлі генераторів. Наступного дня Лозинського звільнили, а потім відправили під домашній арешт.
- 17 лютого 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Василю Лозинському і відправила його в СІЗО, а 21 березня його знову відправили під цілодобовий домашній арешт.