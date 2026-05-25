У Литві тестуватимуть систему виявлення безпілотників — після інцидентів з українськими дронами

Getty Images / SilvanBachmann

У Литві 25—26 травня тестуватимуть систему виявлення безпілотників — після інцидентів з українськими дронами.

Про це пише тамтешнє медіа LRT.

Для перевірки в небо піднімуть різні типи дронів, зокрема «Шахеди». Випробування проходитимуть у Каунаському районі на висоті 250—1 000 метрів на 4 локаціях.

Після інцидентів з українськими дронами фахівці перевірятимуть, наскільки ефективно система здатна виявляти повітряні цілі на низькій висоті.

Падіння дронів у країнах Балтії

В останні місяці безпілотники все частіше залітають у повітряний простір країн Північної Європи. Наприклад, вночі 7 травня в повітряний простір Латвії залетіли два безпілотники з боку Росії. Один із дронів, що впали, влучив у порожні резервуари на нафтобазі в місті Резекне.

Після цього Латвія розпочала розслідування, а міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку. Він пояснив, що ухвалив це рішення, аби захистити латвійську армію від «втягування в політичну кампанію». Згодом у відставку подала і премʼєрка країни Евіка Сіліня.

Голова МЗС України Андрій Сибіга згодом заявив, що дрони, які залетіли до Латвії, були українськими. Вони відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ.

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправляє в Латвію та Литву своїх експертів, щоб допомогти в захисті їхнього повітряного простору

Вже 18 травня мешканці Литви виявили уламки безпілотника з вибухівкою в полі, його розмінували на місці. У Міноборони країни вважають, що дрон був українським.