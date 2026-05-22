У Малі вперше збили російський «Шахед» з китайськими компонентами

Getty Images / «Бабель»

На півночі Малі 18 травня повстанці збили російський ударний безпілотник Shahed-136, який використовували пов’язані з РФ найманці.

Про це розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі Укрінформу.

За його словами, це перший підтверджений випадок застосування російського «Шахеда» в африканському регіоні Сахель. Йдеться про нову модифікацію дрона серії КК з повітряним підривом бойової частини.

У збитому дроні виявили китайські деталі цивільної електроніки — мікросхеми, транзистори, діоди та реле, доступні на відкритому ринку. Аналогічні електронні компоненти є і в дронах, які Росія застосовує у війні проти України.

«Росія дедалі активніше переносить свої військові технології та інструменти війни в інші регіони — зокрема в Африку. І робить це значною мірою за рахунок dual-use компонентів, які продовжують безперешкодно потрапляти на російське виробництво», — заявив Власюк.

Він наголосив: поки постачання таких компонентів до РФ не контролюється жорстко, російське виробництво БпЛА й надалі масштабуватиметься «разом із географією їхнього застосування».

Що відбувається в Малі

Повстанці-туареги вже багато років борються за створення власної держави на півночі Малі, значну частину якої вони фактично контролюють. Наразі Малі керує військова хунта на чолі з генералом Ассімі Гойтою, який уперше захопив владу після перевороту у 2020 році, пообіцявши відновити безпеку та відтіснити збройні угруповання. Хунта мала підтримку населення, коли прийшла до влади, обіцяючи розв’язати тривалу кризу безпеки, спричинену повстанням туарегів на півночі, яке згодом перехопили ісламістські бойовики.

Миротворці ООН і французькі війська, які мали завадити ескалації повстання, залишили країну після приходу хунти до влади, а військовий уряд найняв російських найманців, щоб допомогти боротися з повстанцями. З цього моменту вплив Росії в Малі значно зріс.

«Африканський корпус», що зараз контролюється Міністерством оборони Росії, взяв на себе операції, якими раніше керувала «ПВК Вагнера», — після смерті її засновника Євгенія Пригожина у 2023 році.

Наприкінці квітня 2026 року повстанці провели цілу серію атак на військові обʼєкти в Малі. У результаті атаки на його резиденцію загинув міністр оборони Малі Садіо Камара, якого називали головним союзником Росії в країні.