У МЗС України підтвердили, що збитий над Естонією дрон — український

Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що безпілотник, який збили вранці 19 травня над Естонією, є українським.

Про це він повідомив у Х.

За його словами, дрон збився з курсу через російські засоби РЕБ. Він сказав, що Україна вибачається перед країнами Балтії за подібні інциденти.

Також він нагадав, що Україна співпрацює з балтійськими країнами у сфері захисту їхнього повітряного простору, зокрема і за допомогою українських експертних груп.

Водночас він спростував інформацію про те, що країни Балтії дозволяли Україні використовувати їхній повітряний простір для ударів по РФ. За його словами, Київ ніколи навіть не звертався до них із цього питання.

Падіння дронів у країнах Балтії

В останні місяці безпілотники все частіше залітають у повітряний простір країн Північної Європи. Наприклад, вночі 7 травня в повітряний простір Латвії залетіли два безпілотники з боку Росії. Один із дронів, що впали, влучив у порожні резервуари на нафтобазі в місті Резекне.

Після цього Латвія розпочала розслідування, а міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку. Він пояснив, що ухвалив це рішення, аби захистити латвійську армію від «втягування в політичну кампанію». Згодом у відставку подала і премʼєрка країни Евіка Сіліня.

Голова МЗС України Андрій Сибіга згодом заявив, що дрони, які залетіли до Латвії, були українськими. Вони відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ.

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправляє в Латвію та Литву своїх експертів, щоб допомогти в захисті їхнього повітряного простору. З цього приводу Україна також вже звʼязалася з посольством Естонії.