Reuters: Індія, попри власний дефіцит, відмовилася купувати російський СПГ, бо він під санкціями США

Новини

Індія відмовилася закуповувати у Росії скраплений природний газ (СПГ), на який поширюються американські санкції, попри власний дефіцит палива через війну на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

За даними агентства, ще у середині квітня танкер Kunpeng із російським СПГ вирушив на захід Індії. Але зараз судно перебуває поблизу Сінгапуру, а пункт його призначення невідомий.

Газ завантажили на танкер Kunpeng на терміналі «Газпром СПГ-Портова», що в Балтійському морі. Він перебуває під санкціями США.

Про відмову від закупівлі російського СПГ влада Індії повідомила заступника міністра енергетики РФ Павла Сорокіна під час його візиту до країни 30 квітня. Сорокін, як кажуть джерела агентства, планує у червні відвідати Індію для нового раунду переговорів.

Окрім СПГ, Росія також прагне укласти довгострокові угоди на постачання до Індії добрив, зокрема фосфору та сечовини.

Як Індія купує нафту і газ у Росії

Індія — один із найбільших у світі імпортерів енергоносіїв. Ця країна активно закуповує російську нафту і газ. З лютого 2022 року по січень 2026-го загальний обсяг імпорту з Росії сягнув приблизно €144 мільярдів.

Президент США Дональд Трамп у серпні 2025 року підписав указ, яким увів додаткове мито у 25% на імпорт з Індії за закупівлю нею нафти з Росії.

2 лютого Дональд Трамп після розмови з премʼєром Індії Нарендрою Моді заявив, що той погодився припинити купувати російську нафту, а вже 7 лютого лідер США скасував мита на товари з Індії.

Однак після загострення конфлікту на Близькому Сході наприкінці лютого ціни на нафту і газ сильно підскочили через блокування Ормузької протоки. Тоді ж Мінфін США на 30 днів дозволив Індії купувати російську нафту. А в березні індійські порти знову почали приймати танкери з російською нафтою Urals.

Наприкінці березня Reuters писало, що Індія та Росія готуються відновити поставки російського СПГ вперше з початку повномасштабної війни в Україні.

18 квітня США продовжили ліцензію на послаблення санкцій проти російської нафти до 16 травня, попри попередні заяви, що цього не буде.