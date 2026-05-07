Американський суддя оприлюднив імовірну передсмертну записку Епштейна

Getty Images / «Бабель»

Федеральний суддя у США оприлюднив імовірну передсмертну записку фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, яка роками залишалася засекреченою.

Про це пише The New York Times.

У записці Епштейн заявив, що слідчі місяцями перевіряли його справу, але «нічого не знайшли». Також він написав, що обвинувачення стосувалися подій багаторічної давності.

«Це розкіш — мати можливість самому обрати час, коли попрощатися», — йдеться в тексті. Наприкінці записки: «Несмішно — не варте того!!»

Документ у липні 2019 року знайшов однокамерник Епштейна Ніколас Тартальйоне після того, як фінансиста виявили непритомним зі смужкою тканини на шиї. Тоді Епштейн вижив, однак через кілька тижнів його знайшли мертвим у вʼязниці.

Документ розсекретили за рішенням федерального суду в місті Вайт-Плейнс після клопотання The New York Times. Раніше записку не публікували навіть після того, як Міністерство юстиції США оприлюднило мільйони сторінок матеріалів у справі Епштейна.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

19 грудня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса після спілкування з «російськими дівчатами» знайшли інфекцію, яка передається статевим шляхом, а Епштейн допомагав йому придбати ліки.