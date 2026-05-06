Угорщина повернула конфісковані гроші Ощадбанку — НБУ показав фото

Андрій Пишний / Facebook

Угорщина повернула гроші Ощадбанку, які конфіскувала 6 березня. Мова про $40 мільйонів, €35 мільйонів і 9 кілограмів золота.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Голова НБУ Андрій Пишний показав, як гроші Ощадбанку поверталися з Угорщини через кордон.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав повернення «викрадених» грошей «чіткою межею між беззаконням режиму Орбана та конструктивним підходом нового уряду, що приходить до влади».

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Уночі 6 березня Ощадбанк повідомив, що сімох його інкасаторів і дві інкасаторські машини затримали в Угорщині. Автомобілі прямували регулярним маршрутом між Україною та Австрією. Угорщина заявила, що затримала українських інкасаторів за підозрою у відмиванні грошей. Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, сказав, що «постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії».

В Ощадбанку у відповідь пояснили, що з початку повномасштабного вторгнення всі перевезення валюти та банківських металів відбуваються тільки наземним шляхом. Такі рейси інкасаторські машини Ощадбанку виконують щотижня і мають ліцензію на міжнародні перевезення від Держслужби з безпеки на транспорті.

Усі затримані в Угорщині інкасатори мають великий досвід роботи — від 3 до 21 року. Цінності в автівках належать державному банку і перевозилися з Австрії, щоб поповнити готівковий ринок України. Згодом Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та їхнього службового авто.

Увечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували, вони повернулись в Україну. У МЗС розповіли, що чоловіків 28 годин тримали в кайданках і перевозили із завʼязаними очима. Одному з них стало зле, і він знепритомнів. The Guardian з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах писало, що угорські агенти антитерористичної поліції зробили примусову інʼєкцію одному з інкасаторів Ощадбанку. На думку України, це був релаксант, призначений робити людину більш балакучою на допитах.

10 березня уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову після затримання $40 млн і €35 млн готівкою та дев’яти золотих зливків по 1 кг Ощадбанку. Національна податкова і митна служба країни збиралась зберігати їх, поки не завершиться слідство.

8 квітня Національна податкова та митна адміністрація Угорщини повідомила про нові «докази» у справі Ощадбанку і опублікувала відео з українськими інкасаторами. Угорщина заявляла, що на відео колишній генерал-майор СБУ підроблює документи в туалеті АЗС, а інші інкасатори обговорюють «корупційні гроші». Також угорська сторона заявляла, що інкасатори перевозили гроші, які не були в обігу: Будапешт повʼязує їх з кількома банками та фінустановами Польщі та Гібралтару.

В Ощадбанку підтвердили: гроші нові, нещодавно надруковані й не були в обігу. Банк наголошує, що це повністю відповідає його законній діяльності.

Що стосується відео, то його, найімовірніше, Угорщина знайшла в телефоні одного з інкасаторів. При публікації на відео наклали субтитри угорською з фразами, яких інкасатори не промовляють. Коли один з інкасаторів каже «видно, що ви робите», субтитри перекладають його слова як «видно корупційні гроші».

Саме відео датоване ще березнем минулого року, його зняли біля Відня. Під час тієї поїздки у автівці інкасаторів зламався інвертор, тож вони пішли друкувати необхідні документи на парковці, де була електрика. Саме процес підпису цих документів і зняли на відео.