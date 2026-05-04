«Хочу жить»: На війні в Україні загинуло понад 200 громадян Вірменії, які воювали на боці РФ

Новини

Щонайменше 204 громадянина Вірменії, які воювали проти України у лавах російської армії, загинули або пропали безвісти.

Про це повідомляє проєкт «Хочу жить».

Там кажуть, що мають дані про щонайменше 994 вірменина, які підписали контракт із російською армією. Відтак Вірменія входить до вісімки країн, з яких Росія завербувала найбільше громадян для війни проти України.

Ті 204 загиблих або зниклих безвісти громадянина, про яких відомо проєкту, — це більше за втрати Вірменії у Третій карабаській війні 2023 року.

Крім того, щонайменше двоє громадян Вірменії і близько 10 етнічних вірмен зараз перебувають у полоні в Україні. За даними проєкту «Хочу знайти», щонайменше 621 заявка надійшла на пошук вірмен, які пропали безвісти.

Лише у 2025 році 575 вірмен підписали контракт з армією РФ. У 2023-му таких було 83, додають у «Хочу жить».

«Для Москви це не лише засіб для поповнення втрат у Збройних силах РФ, а й чинник дестабілізації та тиску на Вірменію, яка прагне до європейської інтеграції», — зазначили у проєкті.

Також, за даними «Хочу жить», громадяни 23 із 27 країн Євросоюзу воювали або продовжують воювати у складі армії РФ. Усього проєкту відомі персональні дані понад 28 тисяч іноземців із 135 країн світу, завербованих Росією на війну. Кілька сотень із них, які є громадянами 48 країн світу, зараз перебувають в Україні у статусі військовополонених.

Найманці Росії з інших країн

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Частина громадян Непалу та Індії уже в полоні або загинули. У соцмережах також є відео з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.

Кремль співпрацює і з армією Північної Кореї — її солдатів залучали до боїв у Курській області. Крім того, у вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни проти України.

Наприкінці жовтня 2025 року стало відомо, що на Балканському півострові РФ вербує людей воювати у складі російської армії, обіцяючи виплати, громадянство та пільги.

Воювати проти України відправляли також найманців з Південно-Африканської Республіки. Наприкінці 2025 року дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми склала депутатський мандат: її звинуватили у тому, що вона обманом змусила 18 чоловіків поїхати найманцями воювати за Росію в Україні.

У січні 2026 року стала відома ще одна схема вербування іноземців — росіяни заманювали громадян Бангладеш на нібито цивільні вакансії, а потім відправляли їх воювати проти України.