Коордштаб: Росіяни двічі просили на обмін північнокорейців. Іншими іноземцями не цікавились

Росіяни двічі просили на обмін двох північнокорейців, яких українські військові захопили в полон у Курській області.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

За його словами, іншими полоненими іноземцями, які воювали на боці РФ, росіяни не цікавляться.

«Інколи їх доводиться вмовляти забирати своїх громадян. Це стосується також іноземців, які воювали за Росію. У нас у полоні їх уже достатньо багато. У перемовному процесі росіяни ними не цікавляться. Не було жодного запиту від російської сторони, крім північних корейців. Декілька разів вони запитували, чи готові ми віддати саме північнокорейців», — сказав він.

На запитання, чи передадуть двох північнокорейців до Південної Кореї, куди вони хотіли, Охріменко відповів, що це складне питання. За міжнародним гуманітарним правом за полонених відповідає країна, яка втягнула їх у війну — тобто Росія.

«Якщо дипломати, юристи знайдуть механізм, який зможе відповідати цим вимогам, то ми готові розглянути відповідні пропозиції. [...] Якщо військовополонений не хоче повертатися, а іншого механізму немає, то ми будемо їх утримувати стільки, скільки буде потрібно для вирішення цього питання», — зазначив керівник секретаріату Коордштабу.

Участь КНДР у війні проти України

Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною щонайменше з жовтня 2024 року — тоді перші 12 тисяч прибули на фронт.

Спершу обидві країни це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія вперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України, а за два дні КНДР підтвердила, що її військові воюють на Курському напрямку. Крім того, командування російської армії залучало підрозділи північнокорейських військ, щоб корегувати удари по Сумській області.

У січні 2025 року українські військові взяли в полон перших двох солдатів КНДР. Президент Володимир Зеленський казав, що Україна готова передати їх лідерові Пінічної Кореї Кім Чен Ину. Самі полонені просили притулку в Південній Кореї.

Окрім військових, КНДР надає Росії озброєння. Йдеться, зокрема, про балістичні ракети і пускові установки до них, а також снаряди.