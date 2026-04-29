WSJ: Трамп доручив своїй команді готуватися до тривалої морської блокади Ірану

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам готуватися до тривалої морської блокади Ірану.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

За їхніми словами, такий крок розглядається як спосіб посилити економічний тиск на Тегеран і змусити його піти на поступки у ядерному питанні, від яких він раніше відмовлявся.

На останніх нарадах зі своїми радниками Трамп вирішив продовжувати чинити тиск на економіку та експорт нафти Ірану, блокуючи судноплавство до його портів і з них. Він вважає, що інші варіанти дій — відновлення бомбардувань або вихід із конфлікту — більш ризиковані, ніж збереження морської блокади, кажуть джерела WSJ.

WSJ зазначає, що продовження блокади затягує конфлікт на Близькому Сході, який призвів до зростання цін на енергоносії, погіршив рейтинги Трампа і ще більше затьмарює перспективи республіканців на проміжних виборах.

Джерела кажуть, що наразі Трампа влаштовує безстрокова блокада іранських портів, яка, на його думку, веде Тегеран до «колапсу». Один з американських чиновників пояснив, що блокада підриває економіку Ірану, а це підштовхує Тегеран до переговорів.

За інформацією Reuters, американська розвідка вивчає, як відреагує Іран, якщо президент США оголосить про свою перемогу у війні. Один із співрозмовників агентства зазначив, що мета полягає в тому, аби зрозуміти наслідки потенційного виходу США з конфлікту.

Втім, співрозмовники Reuters зазначають, що жодного рішення ще не ухвалили, і Трамп може легко активізувати військові операції.

Ормузька протока і морська блокада США іранських портів

Іран закрив Ормузьку протоку після атак США та Ізраїлю по країні наприкінці лютого. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

11 квітня в Ормузьку протоку вперше від початку війни зайшли американські військові кораблі: есмінці Frank E. Peterson та Michael Murphy. Американські військові повідомили, що їхнє завдання — розмінувати акваторію від іранських мін і сформувати новий маршрут для суден. Однак уже 12 квітня Дональд Трамп заявив, що США заблокували Ормузьку протоку. За його словами, жодне судно не зможе пройти нею, поки США та Іран не досягнуть угоди про повну свободу проходу для всіх. А 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану.

17 квітня очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі заявляв, що Ормузьку протоку відкрили на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Вже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку у відповідь на морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Тоді ж WSJ написав, що у рамках розширення військово-морських операцій США планують проводити обшуки та заарештовувати судна, повʼязані з Іраном, по всьому світу.

Тому вже 20 квітня США перехопили вантажне судно Touska під іранським прапором в Оманській затоці. 21 квітня американські військові перехопили в Індійському океані судно M/T Tifani, а 23 квітня — нафтовий танкер M/T Majestic X.

27 квітня Axios писало, що Іран передав США нову пропозицію щодо мирного процесу. За нею сторони мають відкрити Ормузьку протоку та припинити бойові дії — продовжити перемирʼя на тривалий період або остаточно домовитись про припинення війни. Переговори щодо ядерної програми пропонують відкласти на пізніший етап.