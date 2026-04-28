Росіяни у 2026 році хочуть завербувати на війну проти України майже 19 000 іноземців

У 2026 році російська армія планує завербувати на війну проти України щонайменше 18 500 іноземців.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони з посиланням на дані проєкту «Хочу жити».

У федеральних округах РФ перевірили кількість чоловіків-мігрантів 18—60 років. Військкомати хочуть залучити від 0,5% до 3,5% іноземців з кожного регіону на війну проти України.

«Вербування відбувається через 97 пунктів відбору на контрактну службу. Найбільше таких пунктів діє у центральному військовому окрузі — 30. У Московському та південному округах — по 21, у східному — 14, найменше в Ленінградському — 11», — пояснили в ГУР МО.

Найманців вербують не лише у спецпунктах, але й через приватні «військові» структури (наприклад, «Вагнер-2», «Поток» та інші). Найбільше росіян «цікавлять» громадяни Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану. Також Кремль працює і за межами РФ — хоче завербувати іноземців із Бангладеш, Чаду, Судану, Бурунді та інших країн Африки й Азії.

Росіяни обіцяють найманцям гроші, пільги та громадянство. Водночас вони маніпулюють тим, що в іноземців закінчуються візи або порушеннями міграційних правил. Кремль пропонує іноземцям зробити вибір — участь у війні проти України або увʼязнення.

Найманці Росії з інших країн

За останніми даними Коордштабу, росіяни завербували на війну проти України 27 407 іноземців зі 135 країн світу. Наразі 10 000 живих і мертвих найманців вдалось ідентифікувати, ще сотні перебувають в українському полоні. Щотижня українські війська беруть у полон від одного до трьох іноземних найманців.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Частина громадян Непалу та Індії уже в полоні або загинули. У соцмережах також є відео з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.

Кремль співпрацює і з армією Північної Кореї — її солдатів залучали до боїв у Курській області. Крім того, у вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни проти України.

Наприкінці жовтня 2025 року стало відомо, що на Балканському півострові РФ вербує людей воювати у складі російської армії, обіцяючи виплати, громадянство та пільги.

Воювати проти України відправляли також найманців з Південно-Африканської Республіки. Наприкінці 2025 року дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми склала депутатський мандат: її звинуватили у тому, що вона обманом змусила 18 чоловіків поїхати найманцями воювати за Росію в Україні.

У січні 2026 року стала відома ще одна схема вербування іноземців — росіяни заманювали громадян Бангладеш на нібито цивільні вакансії, а потім відправляли їх воювати проти України.