Чоловік, який розстріляв людей у Києві, отримав дозвіл на зброю як журналіст і системно готувався до атаки

Слідство встановило повну хронологію стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня і сформувало детальний портрет особистості нападника.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Слідчі встановили, що хоча стрільця раніше притягували до кримінальної відповідальності, у нього було два зареєстровані карабіни й травматичний пістолет. Останній дозвіл на зброю він отримав на підставі журналістського посвідчення, яке видала одна з громадських організацій (імовірно, йдеться саме про травматичний пістолет, адже журналісти мають право на травматичну зброю). СБУ перевіряє, як він отримав дозволи.

Із відеозаписів на мобильному стрільця відомо, що він системно готувався до масового розстрілу. Удома він тренувався швидко приводити зброю в бойову готовність і прицільно стріляти. У цей час він називав людей «свинями», яких «буде мочити», використовував мову ворожнечі щодо українців, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті.

Особливу неприязнь він проявляв до сусіда, який став першою жертвою атаки. Пусковим гачком стала суперечка через домофон, який вбивця відремонтував, однак після цього деякі мешканці не могли потрапити до будинку.

Звʼязків із російськими спецслужбами слідчі наразі не виявили. Остаточні висновки щодо мотивів, психічного стану й осудності стрільця на час злочину зроблять після того, як завершшать посмертні судово-психологічну та психіатричну експертизи.

Стрілянина в Києві: що відомо

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих. Усе почалося зі сварки з сусідом, потім він стріляв з травматичного пістолета біля підʼїзду. Після цього чоловік повернувся у квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю, де хаотично розстрілював перехожих. Згодом він забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той убив одного з заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

У результаті стрілянини загинули 7 людей, постраждали 14. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про теракт.

За даними правоохоронців, стрілець — уродженець Москви, раніше довго жив на Донеччині. Його вже притягували до кримінальної відповідальності. Зброя, з якої стріляв нападник, — зареєстрований карабін. У грудні 2025 року він продовжив право на користування цією зброєю. При цьому він надав довідку про свій психічний стан.

Після стрілянини керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося через відео, де видно, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Тепер Жуков — радник голови Нацполіції.

Поліцейських Михайла Дробницького і Анну Дудіну, які прибули на виклик, підозрюють у службовій недбалості. 21 квітня Печерський суд Києва відправив їх на 60 діб у СІЗО з альтернативою застави у 266 тисяч гривень. Обоє правоохоронців свою вину не визнали. Наступного дня за них внесли заставу.

Журналісти «Слідство.Інфо» зʼясували, що Дудіна насправді працює в поліції не патрульною, а старшою інспекторкою з питань житлового забезпечення. Її залучили до чергування як підсилення через нестачу в Києві понад 60% патрульних.