Медіа: Спікер парламенту Ірану Галібаф вийшов з переговорної групи через тиск КВІР

Спікер іранського парламенту Мохаммед Багер Галібаф більше не очолюватиме делегацію Ірану на мирних переговорах зі США за посередництва інших країн.

Про це пише ізраїльський телеканал N12.

Причиною такого рішення Галібафа журналісти називають тиск Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Галібаф, мовляв, не хотів миритися зі зростаючим втручанням генералів КВІР у переговори з американцями. За даними джерел N12, генерали позбавляли Галібафа простору для маневру, необхідного для ведення перемовин.

Останньою краплею для відставки Галібафа стала невдача з пропозицією Катару щодо механізму морського врегулювання. Катарці запропонували угоду, за якою США дозволяють вільний прохід 20 суден, що виходять з іранських портів. Натомість Іран зобов’язується гарантувати безпечний прохід 20 суден із країн Перської затоки через Ормузьку протоку.

Однак ініціативу зірвав міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Раніше його вважали союзником Галібафа, але він несподівано вирішив підтримати жорстку лінію КВІР і тим самим заблокував угоду.

Джерела телеканалу наразі описують ситуацію в Тегерані як «повний параліч» і вкрай вибухонебезпечну. Журналісти додають, що розгортається найсерйозніша криза, яку бачили в Ірані з часів убивства аятоли Алі Хаменеї. Тож зараз, як зазначає телеканал, у владі Ірану немає людини, яка мала б повноваження або спроможність ухвалювати рішення.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».