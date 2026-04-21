Axios: Іран все ж відправить свою делегацію на переговори зі США до Пакистану. Чекали дозволу від верховного лідера

Делегація США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом у вівторок, 21 квітня, прибуде до Ісламабаду для участі в переговорах з представниками Ірану.

Про це пише Axios із посиланням на три джерела у США.

За їхніми словами, Білий дім весь понеділок чекав сигналу з Тегерану про те, що він направить свою переговорну групу в Ісламабад. Водночас іранська делегація чекала дозволу від верховного лідера й отримала його ввечері понеділка.

Axios зазначає, що іранська сторона тягнула час через тиск з боку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на переговорників, аби ті притримувалися більш жорсткої позиції — жодних переговорів без припинення морської блокади іранських портів Сполученими Штатами.

Пакистанські, єгипетські та турецькі посередники теж закликали Іран прибути на зустріч.

Від США на переговори до Пакистану сьогодні прибудуть віцепрезидент Джей Ді Венс (він уже в дорозі) та посланці президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Зустріч готується на тлі закінчення терміну дії режиму припинення вогню, про який оголосили 8 квітня. Фактично він мав сплисти у вівторок, 21 квітня. Але президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що крайній термін — вечір середи, 22 квітня.

Американські джерела Axios кажуть, що Трамп може погодитися продовжити дедлайн, якщо будуть ознаки прогресу на переговорах. Перед цим він погрожував розпочати нову кампанію бомбардувань іранських мостів та електростанцій, якщо не вдасться досягти угоди.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходило майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак вже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. В МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».