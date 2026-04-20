Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї підтвердив, що Тегеран не планує проводити нового раунду переговорів зі США.

Його цитує Al Jazeera.

Багаї заявив, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

Вчора, 19 квітня, президент США Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів.

Пізно ввечері джерела повідомили Al Jazeera, що незрозуміло, чи відвідає віцепрезидент Джей Ді Венс сьогодні Ісламабад. Джерела зазначили, що США можуть спочатку відправити переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Ісламабаду, а якщо переговори розпочнуться, Венс може до них приєднатися.

Пакистан запровадив різні заходи безпеки по всьому Ісламабаду, зокрема перекрили дороги і розгорнули тисячі поліцейських і воєнізованих формувань з усієї країни.

Війна на Близькому Сході і переговори між США та Іраном

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходило майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні .13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак вже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.