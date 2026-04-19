Трамп анонсував новий раунд переговорів у Пакистані 20 квітня і знову пригрозив Ірану знищенням усіх електростанцій і мостів
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп заявив, що його представники вирушають до столиці Пакистану Ісламабаду для переговорів з Іраном ввечері понеділка, 20 квітня.
Про це він написав у себе в Truth Social.
Трамп звинуватив Іран у «грубому порушенні» режиму припинення вогню, про який сторони домовилися 8 квітня на два тижні. За його словами, вчора Тегеран обстріляв французький корабель та вантажне судно з Великої Британії, які намагалися пройти Ормузькою протокою.
Президент США підкреслив, що від закриття Ормузької протоки Іран втрачає $500 млн за день, а Сполучені Штати — нічого.
Він знову пригрозив знищити всі електростанції та мости в Ірані, якщо той не піде на угоду.
«Ми пропонуємо дуже справедливу та розумну угоду, і я сподіваюся, що вони її приймуть, бо якщо ні, США знищать кожну електростанцію та кожен міст в Ірані. Більше ніяких хороших хлопців! Вони впадуть швидко і легко; і якщо вони не приймуть угоду, для мене буде честю зробити те, що мали зробити інші президенти за останні 47 років. НАСТАВ ЧАС ПОКІНЧИТИ З ІРАНСЬКОЮ МАШИНОЮ СМЕРТІ!» — написав Трамп.
- Іран повністю відкрив Ормузьку протоку для комерційних суден 17 квітня — після припинення вогню в Лівані, яке настало опівночі 17 квітня за Києвом. Президент США Дональд Трамп того ж дня заявив, що Іран більше ніколи не блокуватиме прохід суден Ормузькою протокою, але одразу після цього Тегеран пригрозив знову перекрити її, якщо Штати продовжать морську блокаду.
- Наступного дня так і сталося — в Ірані заявили, що повертають контроль над Ормузькою протокою через військово-морську блокаду іранських портів США.