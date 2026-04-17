Axios: США та Іран обговорюють вивіз іранського урану в обмін на гроші. Трамп це заперечує

США та Іран ведуть переговори щодо тристорінкового мирного плану — меморандуму про взаєморозуміння. Одним з його пунктів є те, що США розморозять $20 мільярдів заморожених іранських коштів в обмін на відмову Ірану від своїх запасів збагаченого урану — майже 2 тисяч кілограмів. Зокрема, на підземних ядерних обʼєктах Ірану збергіається до 450 кілограмів високозбагаченого урану.

Про це пише Axios із посиланням на двох американських чиновників і ще два джерела.

Сторони ведуть переговори про те, що буде з цими запасами та яку частину іранських активів розморозять США. Вони також обговорюють умови, на яких Іран зможе використовувати ці гроші.

За словами двох джерел, США на ранньому етапі переговорів були готові виділити Ірану $6 мільярдів, щоб закупити продукти харчування, ліки та інші гуманітарні товари. Іранці вимагали $27 мільярдів. Остання сума, яку США обговорювали з Іраном, становила $20 мільярдів. Один американський чиновник заявив, що це пропозиція США. Інший американський чиновник назвав концепцію «гроші за уран» «однією з багатьох дискусій».

Після виходу матеріалу Axios президент США Дональд Трамп написав у Truth Socials і заперечив ці твердження:

«США отримають увесь ядерний «пил», створений нашими великими бомбардувальниками B2 — жодні гроші не передаватимуться ні в якій формі чи вигляді», — написав Трамп.

Також США попросили Іран погодитися відправити весь свій ядерний матеріал до США. Іранці погодились лише «розбавити» його всередині Ірану — тобто змішати з низькозбагаченим ураном. За компромісною пропозицією, яку зараз обговорюють, частину високозбагаченого урану відправлять ​​до третьої країни, а частину «розбавлять» в Ірані під міжнародним контролем.

Також за планом Ірану дозволять мати ядерні дослідницькі реактори для виробництва медичних ізотопів, але він зобовʼяжеться, що всі його ядерні обʼєкти будуть наземними. Існуючі підземні обʼєкти виведуть з експлуатації.

За даними одного з джерел, наступний раунд переговорів, ймовірно, відбудеться 19 квітня у столиці Пакистану Ісламабаді.

Війна на Близькому Сході, переговори між Іраном, США, Ізраїлем і Ліваном

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Тоді загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою, через яку проходила майже пʼята частина світового експорту нафти. Це призвело до різкого росту цін на нафту і газ.

Вночі 8 квітня Трамп написав, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні й вторинні санкції та компенсувати збитки. Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран.

Але вже вдень 8 квітня премʼєр Пакистану заявив, що в кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході зафіксували порушення режиму припинення вогню. Джерела Reuters повідомили, що Іран вдарив по нафтопроводу в Саудівській Аравії «Схід — Захід», який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни, і по інших обʼєктах. Перед цим в Ірані заявили про американську атаку на НПЗ на острові Лаван і пригрозили відповіддю.

Тоді ж Ізраїль здійснив найбільшу атаку по Лівану від початку нової війни: за 10 хвилин ізраїльська армія атакувала понад 100 обʼєктів проіранської «Хезболли» — загинули більш ніж 350 людей. Ізраїль заявляє, що рішення про припинення не поширюється на Ліван, при цьому пакистанські посередники писали, що зупинка бойових дій поширюється і на Ліван.

Переговори відбулися 10—11 квітня і тривали майже 21 годину. Про остаточне припинення війни США й Іран не домовились.

16 квітня Трамп написав у Truth Social, що розмовляв з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і президентом Лівану Джозефом Ауном. Вони домовились про десятиденне припинення вогню, що мало розпочатися опівночі проти 17 квітня за Києвом. Трамп написав, що це буде вже десята війна, яку він завершив.

Представники цих двох країн 14 квітня провели перші прямі перемовини з 1993 року — у Вашингтоні. Але бойові дії між Ізраїлем і «Хезболлою» — проіранським угрупованням на території Лівану — продовжились. 16 квітня Трамп анонсував, що наступного дня лідери Ізраїлю та Лівану проведуть прямі переговори.

Ізраїль заявляв, що основною метою переговорів з Ліваном є повне роззброєння «Хезболли» та побудова стабільних міждержавних відносин. Ліван вимагає припинити вогонь і допомогти подолати гуманітарну кризу.

17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі написав, що Іран повністю відкрив Ормузьку протоку для комерційних суден — через припинення вогню в Лівані. Після цього Трамп написав, що морська блокада протоки американцями залишається в силі: США не пропускатимуть судна, які йдуть до чи з іранських портів чи узбережжя.