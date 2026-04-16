Roblox виплатить $10 мільйонів штрафу та змінить правила користування чатом для неповнолітніх у США

Ігрова платформа Roblox уклала мирову угоду зі штатом Невада через звинувачення у недостатньому захисті дітей. Компанія виплатить $10 млн і змінить правила користування чатом та ігровими функціями для неповнолітніх по всіх США.

Про це пише Reuters.

Угоди досягли після того, як штат звернувся до компанії в межах підготовки до позову через претензії, що платформа не мала базових функцій для захисту дітей від хижаків та експлуатації.

У межах угоди Roblox виплатить $10 мільйонів на підтримку дитячих програм у Неваді протягом наступних трьох років, а також витратить ще $2,5 мільйона на інформаційну кампанію про безпеку неповнолітніх в інтернеті та на співпрацю з правоохоронцями.

Компанія запровадить перевірку віку для всіх користувачів на основі технологій оцінки віку та документів, виданих державою, а також відстежуватиме поведінку акаунтів, щоб переконатися, що користувачі про нього не брешуть.

Roblox також розширить батьківський контроль, обмежить, з ким можуть спілкуватися користувачі, молодші 16 років, і скасує шифрування чатів для неповнолітніх.

Компанія повідомила, що зміни, передбачені угодою з Невадою, діятимуть по всій країні вже на початку червня.

Що таке Roblox і що з нею не так

Roblox — це безкоштовна онлайн-платформа для створення ігор, запущена у 2006 році. Користувачі можуть створювати власні ігри в Roblox Studio, грати в ігри, створені іншими людьми, а також створювати одяг для свого персонажа. Деякі товари в каталозі можна купити за ігрову валюту — Robux.

Платформа має понад 70 мільйонів щоденних активних користувачів у всьому світі, а їхня місячна кількість станом на квітень 2024 року — 196 мільйонів. Притому 60% користувачів молодші за 16 років.

Roblox регулярно критикують через проблеми з модеруванням та експлуатацію дітей. Наприклад, у 2022-му з платформи видалили дві гри про війну в Україні, назвавши їх «порушенням правил спільноти». А в липні 2023-го видання The New York Times виявило російську пропаганду — один з користувачів створив парад внутрішніх військ МВС Росії, щоб відсвяткувати День Росії.

У травні 2024 року проти Roblox і низки інших ігор подали масові позови батьки, звинувачуючи їх у наживі на навмисному сприянні масовій залежності дітей і підлітків.

З 2025 року проти Roblox подали понад 140 позовів через звинувачення у сприянні сексуальній експлуатації дітей. Позивачі кажуть, що платформа дозволяла хижакам контактувати з дітьми, а компанія не попереджала про ризики і не захищала користувачів. Roblox заперечує провину.

У листопаді 2025 року Roblox заявила, що заборонить дітям спілкуватися в чатах з незнайомими дорослими за допомогою перевірки віку та розпізнавання обличчя.

А в квітні 2026-го Roblox запровадив перевірку віку за допомогою обличчя для доступу до чату, а також оголосив про запуск акаунтів із віковими обмеженнями та розширення батьківського контролю. Акаунти Roblox Kids призначені для користувачів віком від 5 до 8 років, а Roblox Select — для користувачів від 9 до 15 років; обидва типи мають обмеження щодо чату та контенту. Користувачі, старші 16 років, матимуть доступ до стандартних акаунтів.