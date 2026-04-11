Reuters: Моджтаба Хаменеї зазнав важких поранень, однак продовжує брати участь в управлінні країною

Новини

Новообраний верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зазнав важких поранень обличчя та ніг під час авіаудару по Тегерану, однак продовжує брати участь в управлінні країною та ухваленні ключових рішень.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, близькі до його оточення.

За словами співрозмовників агентства, Хаменеї отримав серйозні травми під час того удару, коли загинув його батько. Йдеться про значні ушкодження обличчя та поранення однієї або обох ніг.

Попри це 56-річний політик, за даними джерел, перебуває у свідомості, зберігає ясність мислення та поступово відновлюється. Reuters зазначає, що через стан здоров’я Хаменеї не з’являється публічно.

Водночас Моджбата продовжує брати участь у нарадах з вищим керівництвом Ірану дистанційно — зокрема через аудіоконференції. Саме в такому форматі він долучається до обговорення питань війни та можливих переговорів зі США.

Джерела в оточенні лідера наголошують, що його стан поступово стабілізується, але він повернеться до публічної діяльності лише тоді, коли це дозволять медики та безпекова ситуація.

Водночас у медіа з’являлася й інша інформація. Зокрема, Times з посиланням на дипломатичну записку повідомляло, що Хаменеї нібито перебуває в лікарні у важкому стані та не бере участі в ухваленні рішень. Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Тоді загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою, через яку проходила майже пʼята частина світового експорту нафти. Це призвело до різкого росту цін на нафту і газ.

Вночі 8 квітня Трамп написав, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні й вторинні санкції та компенсувати збитки. Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран.

Але вже вдень 8 квітня премʼєр Пакистану заявив, що в кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході зафіксували порушення режиму припинення вогню. Джерела Reuters повідомили, що Іран вдарив по нафтопроводу в Саудівській Аравії «Схід — Захід», який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни, і по інших обʼєктах. Перед цим в Ірані заявили про американську атаку на НПЗ на острові Лаван і пригрозили відповіддю.

На тлі атак Ізраїлю по Лівану Іран призупинив рух суден через Ормузьку протоку. Хоча до цього медіа з посиланням на дані сервісу відстеження суден MarineTraffic писали, що зранку 8 квітня щонайменше два кораблі там безпечно пройшли.