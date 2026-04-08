WP: Білл Гейтс дасть свідчення у Конгресі США у справі сексуального злочинця Епштейна

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс 10 червня дасть свідчення у Конгресі США у межах розслідування справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у сексуальних злочинах.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

За даними видання, Комітет з нагляду Палати представників ще в березні запросив Гейтса для свідчень. Загалом у справі викликали сім свідків.

Представник бізнесмена заявив, що Гейтс готовий співпрацювати з комітетом і відповісти на всі запитання. Водночас він наголосив, що той ніколи не був свідком або учасником будь-яких незаконних дій Епштейна.

Ім’я Гейтса фігурує в матеріалах і на фото, пов’язаних з Епштейном. Сам бізнесмен раніше визнавав, що зустрічався з фінансистом кілька разів за вечерею, і називав це помилкою. За його словами, тоді він розглядав можливість залучення Епштейна до благодійних проєктів, але співпраця не відбулася.

The Washington Post також пише, що свідчення у справі дасть міністр торгівлі США Говард Лутнік. Він підтверджував контакти з Епштейном, зокрема спільні зустрічі, але заперечував будь-які близькі зв’язки з ним.

Наприкінці лютого Гейтс перепросив співробітників Фонду Гейтсів за свої зв’язки з Епштейном. Він визнав, що припустився помилок, які кинули тінь на благодійну організацію, але наполягає, що не брав участі у злочинах Епштейна.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

19 грудня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса знайшли інфекцію, що передається статевим шляхом, після спілкування з «російськими дівчатами», а Епштейн допомагав йому придбати ліки.