Іран опублікував 10-пунктний мирний план. Перші перемовини зі США заплановані на пʼятницю

Олександр Булін
Державні медіа Ірану опублікували 10-пунктний мирний план, щоб припинити війну між Іраном, США та Ізраїлем. 6 квітня Іран передав його США через Пакистан, а в ніч проти 8 квітня, оголошуючи про припинення вогню з Іраном, президент США Дональд Трамп назвав його робочою основою для перемовин, які за два тижні мають закріпити повноцінну мирну угоду.

План наступний:

The Guardian пише, що в англійській версії плану, яку іранські дипломати передали журналістами, відсутній пункт про право Ірану збагачувати уран.

Al Jazeera пише, що в Ірані заявили, що перші перемовини зі США заплановані в пʼятницю у столиці Пакистану Ісламабаді.

Також офіс премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу опублікував його заяву з підтримкою рішення Трампа призупинити вогонь з Іраном — якщо Іран розблокує Ормузьку протоку і перестане нападати на країни регіону.

Проте Нетаньягу заявив, що рішення не поширюється на Ліван, де Ізраїль воює з проіранською «Хезболлою». При цьому пакистанські посередники писали, що зупинка бойових дій поширюється і на Ліван.