Іран опублікував 10-пунктний мирний план. Перші перемовини зі США заплановані на пʼятницю
- Олександр Булін
Державні медіа Ірану опублікували 10-пунктний мирний план, щоб припинити війну між Іраном, США та Ізраїлем. 6 квітня Іран передав його США через Пакистан, а в ніч проти 8 квітня, оголошуючи про припинення вогню з Іраном, президент США Дональд Трамп назвав його робочою основою для перемовин, які за два тижні мають закріпити повноцінну мирну угоду.
План наступний:
- США та Ізраїль припинять бойові дії проти Ірану та його союзників.
- США виведуть війська з Близького Сходу та не будуть більше нападати на іранські бази.
- Протягом двох тижнів судна матимуть обмежену можливість проходити Ормузьку протоку.
- З Ірану знімуть первинні та вторинні санкції.
- Ірану компенсують збитки шляхом створення інвестиційного фонду.
- Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю.
- США визнають право Ірану збагачувати уран. Сторони вестимуть подальші переговори щодо рівня збагачення.
- Іран згоден вести переговори щодо мирних договорів з країнами регіону.
- Іран та його союзники зобовʼязуються не нападати на «країни-агресори».
- Рада безпеки ООН має ухвалити резолюцію, що зробить угоду зобовʼязуючою.
The Guardian пише, що в англійській версії плану, яку іранські дипломати передали журналістами, відсутній пункт про право Ірану збагачувати уран.
Al Jazeera пише, що в Ірані заявили, що перші перемовини зі США заплановані в пʼятницю у столиці Пакистану Ісламабаді.
Також офіс премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу опублікував його заяву з підтримкою рішення Трампа призупинити вогонь з Іраном — якщо Іран розблокує Ормузьку протоку і перестане нападати на країни регіону.
Проте Нетаньягу заявив, що рішення не поширюється на Ліван, де Ізраїль воює з проіранською «Хезболлою». При цьому пакистанські посередники писали, що зупинка бойових дій поширюється і на Ліван.