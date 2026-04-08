Іран опублікував 10-пунктний мирний план. Перші перемовини зі США заплановані на пʼятницю

Державні медіа Ірану опублікували 10-пунктний мирний план, щоб припинити війну між Іраном, США та Ізраїлем. 6 квітня Іран передав його США через Пакистан, а в ніч проти 8 квітня, оголошуючи про припинення вогню з Іраном, президент США Дональд Трамп назвав його робочою основою для перемовин, які за два тижні мають закріпити повноцінну мирну угоду.

План наступний:

США та Ізраїль припинять бойові дії проти Ірану та його союзників.

США виведуть війська з Близького Сходу та не будуть більше нападати на іранські бази.

Протягом двох тижнів судна матимуть обмежену можливість проходити Ормузьку протоку.

З Ірану знімуть первинні та вторинні санкції.

Ірану компенсують збитки шляхом створення інвестиційного фонду.

Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю.

США визнають право Ірану збагачувати уран. Сторони вестимуть подальші переговори щодо рівня збагачення.

Іран згоден вести переговори щодо мирних договорів з країнами регіону.

Іран та його союзники зобовʼязуються не нападати на «країни-агресори».

Рада безпеки ООН має ухвалити резолюцію, що зробить угоду зобовʼязуючою.

The Guardian пише, що в англійській версії плану, яку іранські дипломати передали журналістами, відсутній пункт про право Ірану збагачувати уран.

Al Jazeera пише, що в Ірані заявили, що перші перемовини зі США заплановані в пʼятницю у столиці Пакистану Ісламабаді.

Також офіс премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу опублікував його заяву з підтримкою рішення Трампа призупинити вогонь з Іраном — якщо Іран розблокує Ормузьку протоку і перестане нападати на країни регіону.

Проте Нетаньягу заявив, що рішення не поширюється на Ліван, де Ізраїль воює з проіранською «Хезболлою». При цьому пакистанські посередники писали, що зупинка бойових дій поширюється і на Ліван.