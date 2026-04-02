США зняли санкції з тимчасової лідерки Венесуели Делсі Родрігес, яка співпрацює зі Штатами після викрадення Мадуро

США скасували санкції проти виконувачки обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес. Її видалили зі списку спеціально позначених громадян та заблокованих осіб Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США 1 квітня.

Рішення повʼязане з підготовкою уряду Родрігес до встановлення контролю над закордонними активами Венесуели та розширенням співпраці зі Сполученими Штатами, зазначає Reuters.

Зараз Адміністрація президента США Дональда Трампа тісно співпрацює з тимчасовим урядом Каракасу — Вашингтон відправляє у Венесуелу міністрів та інвесторів і уклав угоду про продаж венесуельської нафти. США також схвалили реформи в нафтовому та гірничодобувному секторах, щоб залучити іноземний капітал у регіон.

За даними Reuters, адміністрація Родрігес планує управляти радами директорів американських дочірніх компаній державної нафтової компанії Венесуели PDVSA, зокрема Citgo — одного з основних закордонних активів Каракасу.

Сама Родрігес назвала рішення про скасування американських санкцій «кроком до нормалізації та зміцнення відносин» між країнами й сподівається, що з часом США скасують й інші санкції, аби «розвивати повноцінну двосторонню співпрацю».

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня США за наказом президента Дональда Трампа вдарили по кількох військових обʼєктах у Каракасі, Венесуелі. Загалом під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту, авіабазами та морським портом.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. Згодом його разом із дружиною Силією Флорес затримали та вивезли з країни до США. Обом висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Верховний суд Венесуели призначив тимчасовою очільницею країни Делсі Родрігес. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

Родрігес погодилася на співпрацю зі США. Президент Дональд Трамп називав Родрігес «чудовою людиною». АР писало, що Родрігес фігурує в десятку розслідувань США, пов’язаних із наркоторгівлею, але американська влада ніколи не висувала проти неї обвинувачень.

Також виконувачку обов’язків президента Венесуели пов’язують із корупційними схемами колумбійського бізнесмена та близького соратника Ніколаса Мадуро — Алекса Сааби.

10 січня Трамп заявив, що США готові продавати венесуельську нафту Росії, Китаю та іншим країнам. За його словами, покупці зможуть отримувати нафту в будь-яких обсягах. Вже 15 січня CNN із посиланням на джерела писало, що США вперше офіційно продали нафту з Венесуели на $500 мільйонів.

Авторка: Вероніка Довганюк