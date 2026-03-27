FT: У Сенаті США готують санкції проти влади Угорщини за блокування допомоги для України

Новини

Wikipedia

Двоє американських сенаторів планують внести на розгляд законопроєкт, який передбачає введення санкцій проти високопосадовців Угорщини, причетних до перешкоджання наданню допомоги Україні.

З проєктом закону під назвою Block Putin ознайомилися журналісти Financial Times.

Ініціаторами законопроєкту стали співголови групи спостерігачів Сенату з питань НАТО Джинн Шейхін від Демократичної партії та Том Тілліс від Республіканської партії. Вони планують представити документ у Сенаті вже цього тижня.

У разі його ухвалення президент США Дональд Трамп буде зобовʼязаний запровадити фінансові санкції та заборонити видачу віз угорським урядовцям, причетним до закупівель країною російських нафти й газу, а також до блокування кредиту ЄС для України на $90 мільярдів.

Імена конкретних людей, на яких планують накласти санкції, у законопроєкті не вказані. За словами помічника конгресмена, адміністрація президента США ще має визначити, які угорські чиновники були причетні до затримки допомоги Україні та збереження залежності країни від російських енергоресурсів.

Що передувало

У лютому Європейський парламент схвалив кредит для України на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. Проте Угорщина заявила, що блокуватиме це рішення, допоки Київ не відновить транзит російської нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба».

Українська сторона заявляє, що постачання припинилося через російські атаки, але Угорщина й Словаччина кажуть, що трубопровід не пошкоджений. Оскільки ці країни не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.

12 квітня в Угорщині мають відбутися парламентські вибори. Партія чинного премʼєра Віктора Орбана, за даними опитувань громадської думки, поступається за популярністю опозиційній партії «Тиса» на чолі з Петером Мадяром.

Зокрема, Мадяр 7 березня заявив, що представники російської розвідки прибули до Будапешту на запрошення премʼєра Орбана для впливу на результати парламентських виборів. Про вплив Росії на вибори в Україні писала і низка світових медіа.

Водночас президент США Дональд Трамп 25 березня публічно підтримав переобрання Віктора Орбана на посаду премʼєр-міністра Угорщини та закликав угорців голосувати за нього.