Україна готує механізм, який обмежить доступ військових до азартних ігор. Як він працюватиме

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони працюють над механізмом, який обмежить доступ українським військовим до азартних ігор під час війни.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Йдеться про постанову, яка заборонятиме військовим відвідувати гральні заклади та користуватись онлайн-платформами для ігор. Її обговорення триватиме до 3 квітня 2026 року.

Ось як це працюватиме: коли користувач буде заходити у гру, його перевірятимуть через реєстр людей, яким обмежено доступ до азартних ігор, та реєстр військовослужбовців. Якщо обмеження підтверджується — доступ до гри блокується.

У Мінцифри запевняють, що витоку даних не буде, адже організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Система передасть лише факт обмеження — без витоку даних та пояснень.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів, зокрема в інтернеті, залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. Зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, яка за кілька годин зібрала необхідні для її розгляду голоси.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні того ж року Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор.

25 березня 2025 року уряд вирішив ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), а її повноваження передали державному агентству «ПлейСіті».

У березні 2026 року Мінцифри представило законопроєкти, які пропонують заборонити офлайн-букмекерів і змінити податок на виграші. Організаторів хочуть зобовʼязати відстежувати ознаки залежності у гравців, а самим користувачам дозволити встановлювати ліміти.

Автор: Вероніка Довганюк