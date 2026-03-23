Трамп заявив, шо США на 5 днів відкладають атаки по енергетиці Ірану. В самому Ірані кажуть, що переговорі не було (оновлено)

США на пʼять днів відкладають удари по іранських електростанціях та енергетиці — але за умови, що поточні зустрічі й обговорення будуть успішні.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у Truth Social.

Він також зазначив, що протягом останніх двох днів країни провели «дуже хороші й продуктивні переговори» про повне врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Оновлено о 15:30. Тим часлм іранське держагентство Fars написало, що жодних переговорів між Іраном та США не було.

Слова Трампа там назвали «методом психологічної війни» і додали, що «ні Ормузька протока не повернеться до довоєнного стану, ні спокій на енергетичні ринки».

Джерело медіа додало, що у відповідь на «п’ятиденний ультиматум Трампа» Іран продовжить масштабну оборону.

За два дні до цього Axios писав, що в адміністрації Трампа почали обговорювати можливу мирну угоду з Іраном. Серед вимог Ірану: припинення вогню; гарантії, що війна не відновиться в майбутньому; а також компенсації.

Натомість США хочуть, щоб Іран узяв на себе шість зобов’язань:

відмова від ракетної програми на п’ять років;

нульове збагачення урану;

виведення з експлуатації ядерних об’єктів у Натанзі, Ісфагані та Фордо, які США та Ізраїль бомбили минулого року;

суворий зовнішній контроль за створенням і використанням ядерних центрифуг і пов’язаного обладнання;

угоди про контроль над озброєннями з країнами регіону з обмеженням ракет до 1 000 одиниць;

припинення фінансування проксі-сил, таких як «Хезболла» в Лівані, хусити в Ємені або ХАМАС у Газі.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали і для іранської нафти.