The Guardian: Угорcькі правоохоронці зробили примусовий укол українському інкасатору — щоб він більше говорив на допитах

Угорські агенти антитерористичної поліції зробили примусову інʼєкцію одному з інкасаторів Ощадбанку, яких затримали в ніч на 6 березня. На думку України, це був релаксант, призначений робити людину більш балакучою на допитах.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що чоловіків 28 годин тримали в кайданках і зі завʼязаними очима, а одному з них, хворому на діабет, насильно ввели якийсь препарат — у нього різко піднявся цукор і розвинулась гіпертонія.

The Guardian пише, що цей інкасатор — колишній співробітник СБУ. Після затримання Національна податкова та митна служба Угорщини повідомляла, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

На думку джерел, інʼєкція містила релаксант, який мав на меті схилити піддослідного до розмови під час допитів. Сліди такого препарату виявили під час аналізів крові, проведених після повернення чоловіків до України.

Журналісти не бачили результатів тестів і не змогло перевірити ці твердження. Однак угорський адвокат інкасаторів Лорант Горват теж підтвердив, що «однив чоловік отримав ін’єкцію невідомого вмісту, попри свої заперечення». Джерело в угорській поліції повідомило The Guardian, що чуло від колег про те, що вони зробили інʼєкцію, проте не знає, що вона містила.

За словами Горвата, Ощадбанк подав кримінальну скаргу проти угорської влади через зловживання службовим становищем, а також кримінальні та цивільні позови від імені семи співробітників — щоб скасувати рішення про їхню депортацію та заборону їм вʼїзду до Шенгенської зони. Банк також вимагає повернути кошти, які досі арештовані в Угорщині.

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Уночі 6 березня Ощадбанк повідомив, що сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Вони прямували регулярним маршрутом між Україною та Австрією.

«Європейська правда» з посиланням на джерело стверджувала, що Угорщина сховала викрадені авто Ощадбанку на території Антитерористичного центру. Це силова структура, яка підпорядковується МВС Угорщини. У 2025 році цей же центр депортував українського дипломата, якого запідозрили у шпигунстві.

Угорщина заявила, що затримала українських інкасаторів за підозрою у відмиванні грошей. Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що «постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії».

В Ощадбанку у відповідь пояснили, що з початку повномасштабного вторгнення всі перевезення валюти та банківських металів відбуваються тільки наземним шляхом. Такі рейси інкасаторські машини Ощадбанку виконують щотижня і мають ліцензію на міжнародні перевезення від Держслужби з безпеки на транспорті.

Усі затримані в Угорщині інкасатори мають великий досвід роботи — від 3 до 21 року. Цінності в автівках належать державному банку і перевозилися з Австрії, щоб поповнити готівковий ринок України.

Згодом Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Увечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували, вони повернулись в Україну.

10 березня уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову — після затримання $40 млн і €35 млн готівкою та дев’яти золотих зливків по 1 кг Ощадбанку. Національна податкова і митна служба країни зберігатиме їх, поки не завершиться розслідування.