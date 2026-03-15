Міністр закордонних справ Ірану розповів про допомогу з Росії та Китаю — зокрема військову

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зявив, що Росія та Китай допомагають Ірану різними способами, зокрема «військовою співпрацею».

Про це Арагчі сказав в інтервʼю американському телеканалу MS NOW 14 березня.

Арагчі назвав Росію та Китай стратегічними партнерами Тегерану під час його війни зі США та Ізраїлем. Іран мав із ними тісну політичну, економічну і військову співпрацю в минулому, і вона триває досі.

На початку березня The Washington Post писала, що Росія передає Ірану дані про розташування військ США на Близькому Сході для атак. Згодом CNN повідомила, що РФ також ділиться з Іраном тактиками використання дронів, щоб атакувати цілі США та країн Перської затоки на Близькому Сході.

13 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія «можливо, трохи допомагає Ірану», тому що США допомагають Україні.

А президент Володимир Зеленський 15 березня в інтервʼю розповів, що Росія передає Ірану дрони й розвіддані про розміщення американських військ на Близькому Сході. Передані дрони Shahed Іран уже використовував для ударів по американських військових обʼєктах. Крім того, деякі деталі цих дронів мають російське походження.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Нафта, газ і дорогоцінні метали різко зросли в ціні.