Politico: Міністр енергетики США написав, що американський корабель конвоював танкер в Ормузькій протоці. Ціни на нафту впали, але допис неправдивий

Getty Images / «Бабель»

Міністр енергетики США Кріс Райт написав у X, що Військово-морські сили США успішно супроводжували танкер через Ормузьку протоку. Після цього ціни на нафту марки Brent впали до $80 за барель. Проте Райт видалив допис.

Про це пише Politico.

Джерело Politico серед американських чиновників заявило, що допис Райта неправдивий.

Ціни на нафту ввечері 8 березня перевищили $100 за барель — вперше за чотри роки. Проте вони падають після того, як 9 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Ізраїлем, США та Іраном майже завершена. Також він анонсував, що США скасують санкції проти «певних країн», щоб знизити ціни на нафту. Наразі нафта марки Brent коштує близько $89 за барель.

Минулого тижня США оголосили про плани супроводу танкерів через Ормузьку протоку, хоча не надали подробиць чи термінів цих зусиль. Посадовці адміністрації Трампа, включаючи Райта, зазначили, що на той час військові ресурси були зайняті знищенням наступальних можливостей Ірану.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.

У ніч проти 9 березня Іран вдарив балістикою по німецькій військовій базі в йорданському місті Аль-Азрак. Там на авіабазі ВПС Йорданії також розміщені підрозділи ВПС США. На момент атаки німецькі військові перебували в укриттях, постраждалих немає.