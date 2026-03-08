Ізраїль вдарив по складах з нафтою в Ірані, а в Кувейті через атаку Ірану спалахнув хмарочос

Новини

Війна на Близькому Сході триває вже девʼятий день. Ізраїль вдарив по складах з нафтою в Тегерані та почав нову хвилю атаку по всьому Ірану, а той у відповідь бʼє по країнах Перської затоки.

У ніч проти 8 березня Ізраїль вдарив по кількох паливних складах в Тегерані, якими користуються Збройні сили Ірану, повідомила армія Ізраїлю. А вранці ЦАХАЛ заявив, що почав нову хвилю атак по всьому Ірану.

Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль і США досягли «майже повного контролю» над небом Ірану.

Він також додав, що військова операція зі США «створить умови, які дозволять іранському народу взяти свою долю у власні руки», і закликав іранців повстати.

Під атакою Ізраїлю опинилась також столиця Лівану Бейрут. ЦАХАЛ каже, що вдарив по командирах сил «Кудс» — однієї з пʼяти гілок Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). За даними ізраїльської армії, це формування є сполучною ланкою між ліванською «Хезболлою» та іранським режимом, а також підтримує зміцнення і нарощування влади «Хезболли»

Удар припав по готелю Ramada в центрі Бейруту, щонайменше 4 людини загинули, 10 постраждали. CNN наголошує на незвичності удару, оскільки зазвичай Ізраїль атакував контрольовані «Хезболлою» околиці Бейруту, а не центр.

У Кувейті хвиля дронів атакувала паливні сховища в міжнародному аеропорту, повідомила армія країни. Місцеві медіа також пишуть, що під атакою опинився 22-поверховий хмарочос, де розташований Державний інститут соціального забезпечення.

Тим часом президент США Дональд Трамп заперечив причетність США до удару по школі в Ірані, натомість звинувативши в цьому Іран.

«На мою думку, виходячи з того, що я бачив, це зробив Іран. Ми вважаємо, що це зробив Іран, тому що, як ви знаєте, вони дуже неточні зі своїми боєприпасами. У них взагалі немає точності», — заявив він журналістам.

При цьому ще кілька днів тому NBC News писав, що чиновники з адміністрації Трампа на закритому брифінгу підтвердили, що війська США били по району Ірану, де розташована школа, хоча прямо і не взяли відповідальність за атаку.

На тлі загострення конфлікту на Близькому Сході біля посольства США в Осло пролунав вибух, пише CNN. Вибух стався біля входу до консульського відділу. Він завдав незначних пошкоджень будівлі, постраждалих нема.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.