НАБУ і САП опублікували плівки, присвячені ексміністру енергетики Герману Галущенку. Головне з них
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Національне антикорпуційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 лютого опублікували нові записи прослуховувань з операції «Мідас». Цього разу вони призначені ексміністру енергетики і юстиції Герману Галущенку. На записах його називають «Сигізмунд».
Частину цих записів прокурор САП читав на суді 17 лютого, коли Галущенку обрали запобіжний захід: два місяці тримання під вартою з альтернативою застави у 200 мільйонів гривень.
Головне з публікації:
- З плівок випливає, що для відмивання коштів підозрювані використовували криптовалюту, яка надходила на рахунки фонду Галущенка в Швейцарії, або видавали готівкою колишній дружині Галущенка. На записах Ігор Фурсенко («Рьошик») і Олександр Цукерман («Шугармен») обговорюють, як зняти гроші в Кракові і видати в Ізраїлі.
- Також на записах Цукреман каже, що після чотирьох років на посаді міністра енергетики Галущенко «мріяв» поїхати кудись послом.
- Частину коштів витратили на навчання дітей Галущенка в престижних навчальних закладах Швейцарії (про це заявляв прокурор на суді), частину витратили на послуги в клініці DMC, яка належить Цукерману, а також щоб придбати брендовий одяг у бутіках Києва.
- Правоохоронці стверджують, що за час очолювання Міністерства енергетики Галущенко незаконно отримав $7,4 мільйона на рахунки двох офшорних компаній, а ще $4 мільйони видали готівкою в Швейцарії.
- Галущенко очолював Міненерго у 2021—2025 роках, а потім став міністром юстиції.
- У листопаді 2025 року НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. За даними бюро, контрагентів «Енергоатому» змушували платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника.
- З опублікованих НАБУ плівок зʼясувалось, що Галущенко — один з фігурантів справи, правоохоронці провели в нього обшуки. Згодом через скандал його звільнили з посади міністра юстиції.
- 15 лютого Галущенка затримали під час спроби виїхати за кордон.