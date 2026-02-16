У Північній Кореї збудували житловий район для родин військових, які загинули у війні проти України

Новини

KCNA

У столиці Північної Кореї Пхеньяні збудували цілий житловий район на вулиці Себьор, де житимуть сімʼї військовослужбовців, які загинули у війні проти України.

Про це повідомляє державне медіа Північної Кореї KCNA.

На церемонію офіційного відкриття прибув лідер КНДР Кім Чен Ин разом із дочкою Кім Джу Е, яку вважають його наступницею.

У своїй промові Кім Чен Ин сказав, що житловий район символізує «дух і жертву» загиблих військових, а ці будинки мають дати сімʼям змогу «пишатися своїми синами та чоловіками й жити щасливо».

Він порадив сімʼям «якнайшвидше подолати сум і насолоджуватися життям у столиці».

Північна Корея останніми місяцями провела ще кілька публічних заходів на вшанування загиблих військових. Зокрема, у Пхеньяні відкрили новий меморіальний комплекс зі скульптурами солдатів, які загинули у війні Росії проти України.

Натомість у КНДР традиційно не уточнюють, де саме загинули військові, називаючи їх учасниками «закордонної військової операції».

Союз Росії та КНДР

Росія використовує солдатів КНДР у війні з Україною — перші з них прибули на фронт ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня цього року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Через два дні КНДР підтвердила, що її військові беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України, зокрема воюють на Курському напрямку.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025 року казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.

У квітні агентство Reuters писало, що КНДР передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них РФ не могла б вести війну так активно. У деякі періоди минулого року більшість снарядів, які використовували окремі російські підрозділи, були північнокорейськими. Подекуди йшлося про 100%.

У липні українська розвідка зазначала, що Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військових, які воюють на боці Росії, і додатково відправити від 25 до 30 тисяч солдатів на допомогу Москві.

Станом на вересень 2025 року, за даними південнокорейської розвідки, на війні Росії проти України загинуло вже близько 2 тисяч військових Північної Кореї.