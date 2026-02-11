Європейський парламент підтримав кредит на €90 мільярдів для України

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейський парламент схвалив рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

З цієї суми €60 мільярдів спрямують на зміцнення оборони та закупівлю військової техніки, а €30 мільярдів — на макрофінансову допомогу і підтримку бюджету через програму Ukraine Facility.

Частину оборонних закупівель планують робити в Україні, країнах ЄС і Європейської економічної зони, але за потреби ухвалюватимуть винятки для закупівель в інших державах.

Гроші надаватимуть відповідно до фінансової стратегії України, яку оцінюватиме Єврокомісія і затверджуватиме Рада ЄС. При цьому кошти виділятимуть за умови продовження демократичних реформ, боротьби з корупцією, дотримання принципів верховенства права і прав людини.

Кредит планують профінансувати коштом спільних запозичень ЄС на ринках капіталу. Витрати на обслуовування боргу покриватимуть із бюджету Євросоюзу. Україна має повернути основну суму кредиту після отримання воєнних репарацій від Росії.

У Європарламенті пакет підтримали більшістю голосів: ключову пропозицію про кредит схвалили 458 депутатів, 140 виступили проти, ще 44 утрималися. Тепер рішення має формально затвердити Рада ЄС. Очікується, що після цього перший транш зможуть виплатити на початку другого кварталу 2026 року.

Ідею такого кредиту лідери ЄС погодили на саміті в Брюсселі 18 грудня 2025 року, а Єврокомісія представила законодавчі пропозиції у січні 2026-го. Загалом €90 мільярдів мають покрити приблизно дві третини фінансових потреб України на цей період.

Чехія, Угорщина і Словаччина не приєдналися до ініціативи, тому її ухвалюють за процедурою посиленої співпраці, яка дозволяє групі країн діяти без одностайності всіх членів ЄС.

Кредити від ЄС Україні

Від початку жовтня лідери ЄС говорили про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів. Спочатку партнери не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планували розподілити так:

€115 мільярдів — на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Бельгія виступала проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

А 5 грудня Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських дипломатів писав, що США лобіювали в кількох країнах ЄС не використовувати російські активи на репараційний кредит для України. Американські посадовці переконували держави-члени ЄС, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовувати для продовження війни.

8 грудня країни G7 підтримали використання заморожених російських активів для репарацій Україні та заявили, що готові посилити тиск на Росію в разі провалу мирних переговорів.