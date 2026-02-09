Премʼєр Британії Стармер спростував чутки про відставку через скандал з експослом у США, якого повʼязують з Епштейном

Новини

Британський премʼєр Кір Стармер спростував чутки про відставку після звільнення головного радника Моргана Максвіні та директора з комунікацій Тіма Аллана через скандал з експослом у США Пітером Мендельсоном і його зв’язки з Джеффрі Епштейном.

Про це повідомили в адміністрації премʼєр-міністра, передає Sky News.

Там зазначили, що Стармер «зосереджений на роботі та впровадженні реформ по всій країні» і має одностайну підтримку Кабінету міністрів. 5 лютого Стармер вибачався за те, що посол Мендельсон отримав від Епштейна $75 тисяч.

Премʼєр наголошував, що новий скандал не впливає на його плани щодо роботи уряду. Однак лідер шотландської гілки Лейбористської партії Анас Сарвар закликав премʼєра піти у відставку, що може вплинути на внутрішню підтримку Стармера в партії.

Скандал із Мендельсоном став приводом для серії кадрових змін на Даунінг-стріт. Зокрема, 8 лютого головний радник та керівник адміністрації премʼєра Морган Максвіні подав у відставку.

Його вважають відповідальним за призначення Пітера Мендельсона послом Британії у США. Мендельсон, своєю чергою, мав тісні зв’язки з Джеффрі Епштейном. Після розголошення цих фактів Мендельсон оголосив про вихід із Лейбористської партії.

Також Тім Аллан залишив посаду директора з комунікацій 9 лютого, заявивши, що іде задля «створення нової команди на Даунінг-стріт». Він пропрацював на посаді лише п’ять місяців, прийшовши у вересні 2025 року.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

19 грудня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса знайшли інфекцію, що передається статевим шляхом, після спілкування з «російськими дівчатами», а Епштейн допомагав йому придбати ліки.