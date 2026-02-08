Обмін полоненими, верифікація Starlink та замах на генерала Алєксєєва. Головне за тиждень

Новини

Цього тижня 157 українців повернулися на Батьківщину з російського полону, росіянам на фронті відключили Starlink, в Москві скоїли замах на заступника голови ГРУ Алєксєєва, а в Україні завершився відбір на цьогорічне Євробачення.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Верифікація Starlink

З понеділка 2 лютого в Україні стартувала верифікація терміналів Starlink. Рішення впроваджують разом зі SpaceX. Працюватимуть лише перевірені та зареєстровані пристрої — інші відключать. Наразі «білі списки» оновлюють раз на добу.

Рішення ухвалили через те, що росіяни використовують Starlink для керування дронами. Такі БпЛА складно збити, бо вони низько летять, стійкі до РЕБ та керуються у режимі реального часу.

Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов писав, що через блокування російських терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках зупинені штурми. Перебої в роботі Starlink підтвердила і низка російських військкорів, писала «Медуза». У своїх постах вони наголошували, що альтернативи супутниковому інтернету від Starlink у лавах російської армії «просто не існує» і «багато чого, зокрема й бойове управління, було повʼязане з ним».

Обмін полоненими

У четвер 5 лютого Україна і Росія провели 51-й обмін полоненими — перший за пʼять місяців. Про обмін домовилися під час тристоронніх перемовин України, Росії і США в Абу-Дабі.

На Батьківщину повернулися 157 українців: 150 військових і сім цивільних. Більшість потрапила в полон під час оборони Маріуполя у 2022 році.

Замах на генерал-лейтенанта ГРУ

У пʼятницю 6 лютого в Москві скоїли замах на першого заступника голови Головного розвідувального управління (ГРУ) Володимира Алєксєєва. Нападник вистрілив у нього кілька разів у багатоповерхівці, відтак утік. Сам Алєксєєв у лікарні.

Командир 1 корпусу Національної гвардії «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко написав, що Алєксєєв був учасником переговорів від РФ про вихід українських військових з «Азовсталі». Він обіцяв дотримання Женевської конвенції та нормальні умови для українських полонених. Однак ці обіцянки виявилися «нічого не вартими» — регулярні катування полонених «азовців», відсутність меддопомоги та голод тому підтвердження.

Російські правоохоронці стверджують, що ймовірний стрілець — громадянин Росії Любомир Корба, родом з Тернопільської області. Там стверджують, що він прибув до Москви наприкінці грудня 2025 року й діяв за завданням українських спецслужб. Його затримали в Дубаї і передали Росії.

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив у коментарі агентству Reuters, що Україна не має жодного стосунку до інциденту.

Атаки на українську енергетику

Росіяни відновили масовані атаки на українські обʼєкти енергетики. Найбільша атака сталася у ніч проти вівторка, 3 лютого. Основною ціллю був Київ.

Дарницьку ТЕЦ росіяни атакували пʼятьма балістичними ракетами — вона зупинила роботу, а на її відновлення потрібно щонайменше два місяці. ТЕЦ забезпечувала теплом понад 1 100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах — у них досі немає опалення.

Щоб підтримати людей, в обох районах визначили локації для наметових містечок, а в Дарницький район «Укрзалізниця» направила два «вагони незламності». Ще шість таких вагонів відправили до Харкова, де сьогодні оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Вони відкриті щодня з 08:00 до 20:00. У ДТЕК повідомили, що в будинках, де немає опалення, рідше вимикатимуть світло — лише шість годин на добу.

LELÉKA представлятиме Україну на «Євробаченні»

Увечері суботи 7 лютого відбувся фінал Національного відбору на «Євробачення-2026», що відбудеться в травні у Відні. Перемогла співачка LELÉKA. Вона здобула 10 голосів від журі та стільки ж від глядачів.